Украине нужен четкий механизм, гарантирующий безопасность – Зеленский о "Северном потоке-2"

Зеленский отметил, что запуск Северного Потока-2 приведет к эскалации угроз / УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил, что "Северный поток-2" угрожает не только Украине, но и Европе. Учитывая это, по его словам, необходимо создать четкий международно-правовой механизм, гарантирующий энергетическую безопасность.

Соответствующее заявление Зеленский сделал в среду, 6 октября, во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Глава государства отметил, что Германия – важный партнер Украины в Европе, с которым наше государство стремится укреплять двусторонние отношения, передает ОП.

"Запуск "Северного потока-2" означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, который будет гарантировать безопасность", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Обратите внимание! Россия 4 октября начала запускать газ в первую нитку "Северного потока-2". В Москве говорят, что процесс будет происходить постепенно. На это уже дали официальное разрешение.

Собеседники также обсудили поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины. Зеленский выразил надежду, что по итогам парламентских выборов в Германии будет сформирована коалиция, которая будет способствовать украинского-германским отношениям и поддержке европейской перспективы для нашей страны.

"Рассчитываем на дальнейшую действенную поддержку ФРГ. Мы очень ценим посреднические усилия Берлина в пределах Нормандского формата", – отметил украинский гарант.

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