Украине нужен четкий механизм, гарантирующий безопасность – Зеленский о "Северном потоке-2"

Строительство российского газопровода мощностью 55 млрд кубометров газа в год было завершено 10 сентября.
Президент Владимир Зеленский заявил, что "Северный поток-2" угрожает не только Украине, но и Европе. Учитывая это, по его словам, необходимо создать четкий международно-правовой механизм, гарантирующий энергетическую безопасность.
Соответствующее заявление Зеленский сделал в среду, 6 октября, во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Глава государства отметил, что Германия – важный партнер Украины в Европе, с которым наше государство стремится укреплять двусторонние отношения, передает ОП.
"Запуск "Северного потока-2" означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, который будет гарантировать безопасность", – подчеркнул Владимир Зеленский.
Обратите внимание! Россия 4 октября начала запускать газ в первую нитку "Северного потока-2". В Москве говорят, что процесс будет происходить постепенно. На это уже дали официальное разрешение.
Собеседники также обсудили поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины. Зеленский выразил надежду, что по итогам парламентских выборов в Германии будет сформирована коалиция, которая будет способствовать украинского-германским отношениям и поддержке европейской перспективы для нашей страны.
"Рассчитываем на дальнейшую действенную поддержку ФРГ. Мы очень ценим посреднические усилия Берлина в пределах Нормандского формата", – отметил украинский гарант.
"Северный поток-2": что известно
- Газопровод в обход Украины Россия строила еще с 2015 года. Однако строительство не могли завершить из-за санкций США.
- Правда, в июле 2021 года Ангела Меркель и Джо Байден заключили соглашение, которым фактически разрешили завершение проекта.
- В России 10 сентября 2021 года заявили о конце строительства. Информировалось о том, что газопровод должны были запустить с 1 октября.
- Меж тем в Госдепе США требуют жестких мер по Северному потоку-2. Чиновники называют сложившуюся ситуацию кадровым кризисом.