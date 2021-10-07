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Украине нужен четкий механизм, гарантирующий безопасность – Зеленский о "Северном потоке-2"

7 октября 2021, 08:22
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Строительство российского газопровода мощностью 55 млрд кубометров газа в год было завершено 10 сентября.

Зеленский
Зеленский отметил, что запуск Северного Потока-2 приведет к эскалации угроз / УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил, что "Северный поток-2" угрожает не только Украине, но и Европе. Учитывая это, по его словам, необходимо создать четкий международно-правовой механизм, гарантирующий энергетическую безопасность.

Соответствующее заявление Зеленский сделал в среду, 6 октября, во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Глава государства отметил, что Германия – важный партнер Украины в Европе, с которым наше государство стремится укреплять двусторонние отношения, передает ОП.

"Запуск "Северного потока-2" означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, который будет гарантировать безопасность", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Обратите внимание! Россия 4 октября начала запускать газ в первую нитку "Северного потока-2". В Москве говорят, что процесс будет происходить постепенно. На это уже дали официальное разрешение.

Собеседники также обсудили поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины. Зеленский выразил надежду, что по итогам парламентских выборов в Германии будет сформирована коалиция, которая будет способствовать украинского-германским отношениям и поддержке европейской перспективы для нашей страны.

"Рассчитываем на дальнейшую действенную поддержку ФРГ. Мы очень ценим посреднические усилия Берлина в пределах Нормандского формата", – отметил украинский гарант.

"Северный поток-2": что известно

  • Газопровод в обход Украины Россия строила еще с 2015 года. Однако строительство не могли завершить из-за санкций США.
  • Правда, в июле 2021 года Ангела Меркель и Джо Байден заключили соглашение, которым фактически разрешили завершение проекта.
  • В России 10 сентября 2021 года заявили о конце строительства. Информировалось о том, что газопровод должны были запустить с 1 октября.
  • Меж тем в Госдепе США требуют жестких мер по Северному потоку-2. Чиновники называют сложившуюся ситуацию кадровым кризисом.
viber
Владимир Зеленский санкции против России Северный поток-2 Франк-Вальтер Штайнмайер
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