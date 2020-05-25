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Отзыв посла Грузии из Украины: в Тбилиси назвали условия для примирения

25 мая 2020, 19:19

В грузинском МИД прошла первая рабочая встреча с послом, отозванным из Киева.

В грузинском МИДе сообщили, что дата возвращения посла Грузии в Киев зависит от шагов Кабмина – Украина – Грузия отношения
Дата возвращения посла Грузии в Киев зависит от шагов Кабмина, сообщили в грузинском МИДе / pravda.com.ua

В Министерстве иностранных дел Грузии сообщили, что дата возвращения грузинского посла в Украину будет зависеть от того, какие шаги Кабмин предпримет в плане нормализации отношений с Тбилиси.

Грузия продолжает работать с Киевом в обычном порядке по ряду стратегических вопросов – процесс европейской и евроатлантической интеграции, вопрос оккупированных территорий, приводит сведения грузинского МИДа Новости-Грузия.

По его данным, в МИДе недавно закончилась первая рабочая встреча с отозванным из Киева послом Грузии в Украине Теймуразом Шарашенидзе.

"Я передал украинским властям ноту протеста. Формой протеста был избран отзыв посла для консультаций. Я приехал, и сегодня (25 мая – Ред.) мы начинаем консультации. Наш протест Украина приняла как стратегический партнер и не удивилась такому решению", – сказал дипломат.

В МИД добавили, что будут наблюдать за развитием процессов в украинском государстве.

Читайте такжеСаакашвили пригрозил Грузии голодом, если испортятся отношения с Украиной"…какие шаги предпримет украинское правительство в плане нормализации отношений с Грузией, и в соответствии с этим будет принято решение о дате возвращения посла в Украину", – отметили в министерстве.

Напомним, в Тбилиси решили отозвать своего посла из Украины после того, как в украинском государстве осужденного в Грузии бывшего грузинского президента и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили назначили на пост руководителя Исполнительного комитета реформ.

новости Грузии посол Теймураз Шарашенидзе
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