Украина объявила об открытии безвиза с ЕС: Киев запустил работу по возобновлению путешествий

Каждая страна ЕС будет отдельно принимать решение о допуске туристов из Украины, сказал Дмитрий Кулеба.
Евросоюз включил Украину в "зеленый список" стран и рекомендует государствам наднационального объединения снять ограничения на поездки украинцев в страны Европы. Речь идет о восстановлении безвизового режима, однако каждая страна будет принимать отдельное решение о допуске украинских туристов. Министерство иностранных дел уже поручило дипломатическим ведомствам провести переговоры с целью упрощения пересечения границ с европейскими странами для украинцев.
В ходе заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что ЕС внес Украину в список "зеленых стран", что означает рекомендацию по отмене ограничений для туристических поездок. Однако окончательное решение по вопросу пересечения границ будет принято странами Евросоюза.
"Конечное решение за странами-участницами, но фактически ЕС дал "зеленый свет", чтобы украинцы могли беспрепятственно ездить в Европу. Это возобновление полноценного действия безвиза", - уточнил глава правительства.
Министр иностранных дел Кулеба подтвердил, что теперь каждая страна Евросоюза изучит вопрос внесения Украины в свои национальные списки открытых государств, откуда могут приезжать туристы.Читайте такжеТуристы из Украины снова поедут в Европу: Евросоюз открывает границы для украинцев
"Решение Европейского союза является рекомендацией. Теперь каждая страна-участница ЕС будет рассматривать вопрос о включении Украины в свой национальный "зеленый список" и об определении условий въезда на их территорию", - объяснил дипломат.
Также он добавил, что посольства будут вести работу по включению Украины в национальные зеленые списки стран ЕС с целью упрощения путешествий для украинцев.
"Обращаю внимание на одну деталь, что когда каждая страна будет принимать такое решение, она будет руководствоваться не только показателями в Украине, но и своими собственными эпидемическими показателями", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Путешествия в ЕС и COVID-паспорта
- Евросоюз в марте начал консультации по вопросу создания специальных электронных сертификатов вакцинации для того, чтобы открыть европейские границы. Тогда указывалось, что лица, которые сделали прививки вакцинами, непризнанными Брюсселем, могут столкнуться с проблемами во время пересечения границ со странами ЕС.
- Система так называемых "ковид-паспортов" в Евросоюзе заработала с 1 июля. В документ вносятся данные о вакцинации человека и информация о том, переболел ли он коронавирусом.
- Украина также 1 июля запустила свои сертификаты вакцинации. На данный момент Евросоюз полностью признает только два препарата, которыми вакцинируются украинцы – Pfizer и AstraZeneca. Граждане Украины, сделавшие уколы индийской Covishield, пока могут попасть только в Германию, Испанию, Австрию, Словакию, Грецию, Ирландию и Эстонию, которые одобрили препарат.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко 2 июля сказал, что Украина уже ведет переговоры с Евросоюзом по вопросу взаимного признания COVID-сертификатов. По его словам, до конца месяца ЕС может открыть границы для тех украинцев, которые привились вакцинами Covishield и CoronaVac.