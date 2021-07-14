Украина объявила об открытии безвиза с ЕС: Киев запустил работу по возобновлению путешествий

Власти работают над включением Украины в "зеленые списки" стран ЕС для возобновления путешествий / espreso.tv

Евросоюз включил Украину в "зеленый список" стран и рекомендует государствам наднационального объединения снять ограничения на поездки украинцев в страны Европы. Речь идет о восстановлении безвизового режима, однако каждая страна будет принимать отдельное решение о допуске украинских туристов. Министерство иностранных дел уже поручило дипломатическим ведомствам провести переговоры с целью упрощения пересечения границ с европейскими странами для украинцев.

В ходе заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что ЕС внес Украину в список "зеленых стран", что означает рекомендацию по отмене ограничений для туристических поездок. Однако окончательное решение по вопросу пересечения границ будет принято странами Евросоюза.

"Конечное решение за странами-участницами, но фактически ЕС дал "зеленый свет", чтобы украинцы могли беспрепятственно ездить в Европу. Это возобновление полноценного действия безвиза", - уточнил глава правительства.

Министр иностранных дел Кулеба подтвердил, что теперь каждая страна Евросоюза изучит вопрос внесения Украины в свои национальные списки открытых государств, откуда могут приезжать туристы.Читайте такжеТуристы из Украины снова поедут в Европу: Евросоюз открывает границы для украинцев

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"Решение Европейского союза является рекомендацией. Теперь каждая страна-участница ЕС будет рассматривать вопрос о включении Украины в свой национальный "зеленый список" и об определении условий въезда на их территорию", - объяснил дипломат.

Также он добавил, что посольства будут вести работу по включению Украины в национальные зеленые списки стран ЕС с целью упрощения путешествий для украинцев.

"Обращаю внимание на одну деталь, что когда каждая страна будет принимать такое решение, она будет руководствоваться не только показателями в Украине, но и своими собственными эпидемическими показателями", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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