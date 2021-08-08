Украина открыла все КПВВ через линию разграничения на Донбассе: коридор прошли тысячи граждан

КПП на границе с ОРДЛО с украинской стороны открыты / УНИАН

Все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе со стороны подконтрольной Украине территории полностью открыты. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в воскресенье, 8 августа.

Отмечается, что КПВВ работают каждый день с 08.00 до 16.00. Но движение граждан в большинстве пунктов пропуска заблокировано. Речь идет о стороне временно неподконтрольной территории Украины.

"Напротив КПВВ Новотроицкое оккупанты снимают блокировку движения только для отдельных граждан, дважды в неделю - в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 645 человек и 91 транспортное средство на временно оккупированную часть Донбасса, одновременно 601 человек и 97 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию", - указано в сообщении.

Между тем, из семи действующих КПВВ полноценный пропуск действует только в Станице Луганской.

"В целом за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 11 903 человека, а на контролируемую территорию - 12 548 человек", - рассказали в штабе ООС.

Напомним, Рада отменила штрафы за выезд из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области через Россию. Штрафы отменили на период действия карантина или на время блокировки деятельности КПВВ.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не следует логике Минских соглашений, выдавая населению неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей российские паспорта.