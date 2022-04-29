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Взрывы на оружейных складах РФ продолжатся, а Украина понаблюдает за крахом режима Путина – Подоляк

29 апреля 2022, 11:18

Россия сама перенесет боевые действия на территорию своей страны, сказал Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк
Россия может сама создавать провокации и устраивать взрывы на своей территории - Подоляк / ОПУ

Напряженность войны, которую Россия ведет против Украины, указывает на то, что оккупанты сами перенесут боевые действия на территорию своего государства. Возможно, они самостоятельно будут устраивать там провокации или взрывы. Число инцидентов, связанных со взрывами нефтебаз и складов с оружием, увеличится. Даже если Киев не будет причастен к таким действиям, государство с интересом будет наблюдать за падением действующего российского правящего режима. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью Радио Свобода он рассказал о том, что характер военных действий России в Украине указывает на перенос войны на российскую территорию. Возможно, провокации и взрывы будет организовывать сама Москва.

Читайте такжеВойска РФ 24 февраля атаковали Офис президента: мы отбивалась, там были моя жена и дети – Зеленский"Но интенсивность боевых действий, которую сегодня демонстрирует Российская Федерация, она однозначно перенесет боевые действия на территорию Российской Федерации. Это ведь понятно. И не важно, кто там будет воевать. Может быть, они будут там провокации свои создавать, возможно, они будут взрывать", - считает Подоляк.

Поэтому он считает, что количества инцидентов на базах горюче-смазочных материалов и складах с оружием станет только больше. И даже если Киев не будет к этому причастен, украинское государство понаблюдает за крушением режима Путина.

"Даже если Украина не будет к этому причастна, безусловно, мы будем с интересом за этим наблюдать, как падает большая и мощная российская вертикаль власти", - подчеркнул Михаил Подоляк.

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Война России против Украины

Замкомандующего войсками Центрального восточного округа РФ Рустам Миннекаев ранее сделал заявление о том, что перед военными России поставлена задача оккупации Донецкой и Луганской областей, а также южных регионов Украины. Также они собираются прорубить коридор в Крым, который был захвачен еще в 2014 году.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что война России против Украины может затянуться до Нового года. По его словам, сроки войны зависят от множества обстоятельств. Битва за Донбасс вряд ли станет определяющим этапом завершения военных действий.

Журналисты Медузы со ссылкой на источники в Кремле написали статью, в которой речь шла о планах РФ "присоединить" захваченный Донбасс и объявить так называемую "ХНР" в Херсонской области. Для этого в середине мая они хотят провести некие "референдумы". Херсонщину также могут попытаться включить в состав России.

Спикер Банковой Алексей Арестович заявил, что ВСУ несут большие потери в войне с Украиной, однако потерь со стороны российских военных гораздо больше. Войскам РФ не удалось разгромить ни одного соединения или подразделения украинской армии.

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