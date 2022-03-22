Украина способна вернуть захваченные РФ территории - Пентагон

Украине способна вернуть свои территории / twitter.com/poroshenko

ВСУ способны восстановить контроль над захваченными российскими оккупантами территориями нашей страны. Такое предположение в Министерстве обороны США аргументировали тем, что "украинская оборона - проворная и подвижная".

Как пишет CNN со ссылкой на слова высокопоставленного представителя Пентагона, украинские военные хотят вернуть территории и они способны это сделать.

"Чиновник привел примеры того, как украинцы боролись за возвращение Херсона, а также оттесняли российские войска с северо-востока Николаева, чтобы передислоцироваться к югу от города", – пишет издание.

Напомним, в Белом доме рассказали, как будут вести себя и США, и союзники, в случае если Китай будет поставлять оружие России.

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