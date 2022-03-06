Украина требует исключить Россию и Беларусь из МВФ

Украина требует исключить РФ и Беларусь из МВФ / УНИАН

Украина требует, чтобы Россю и Беларусь исключили из членства в Международном валютном фонде и всех организациях Всемирного банка. Премьер-министр Денис Шмигаль подписал официальное обращение к США, Канаде, Британии и другим странам, говорится на Facebook-странице Шмыгаля.

"В письме приводим четкие аргументы и ссылаемся на многочисленные статьи Соглашения с МВФ и устава Международного банка реконструкции и развития, которые были отвергнуты Россией и Беларусью. Ни одно действие так не противоречит обязательству поддерживать стабильность и упорядоченные экономические условия как война", - пишет Шмигаль.

Украина, со своей стороны, просит о поддержке стран большой семерки в реализации процедуры приостановления операций МВФ и Всемирного банка с Россией и Беларусью.

Война в Украине 2022

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

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Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.