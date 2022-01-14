Украина в НАТО и угроза военного вторжения России: эксперт рассказал, как будет действовать Москва

НАТО не пойдет на уступки России в вопросе планов по интеграции Украины в Альянс - политолог / УНИАН

Сегодня фиксируется наиболее опасная с 1991 года ситуация с безопасностью в Восточной Европе. После переговоров НАТО и РФ произошло множество заявлений, все ждут документов. Североатлантический альянс не пойдет на условия Москвы по вопросам нерасширения блока безопасности Запада и интеграции Украины. Россия намерена продолжать создавать угрозы у украинских границ, чтобы не допустить разрастания НАТО на восток. Об этом заявил политолог Вадим Карасев.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что ситуация остается напряженной и самой опасной на востоке Европы за последние три десятилетия. Запад должен реагировать на вызовы, поскольку по итогам таких переговоров могут возникнуть серьезные прецеденты, связанные с угрозами украинскому государству.

Читайте такжеПолучение Украиной статуса "страны НАТО+": Россия приближается к финалу"Напряжение большое. Опасность есть, ситуация с безопасностью в Восточной Европе - самая большая угроза с 1991 года. Это уже вопрос к евроатлантическому сообществу: нужно как-то реагировать на эти опасные вызовы, которые могут после этих всех переговоров создаться по поводу Украины", - отметил Карасев.

По его словам, после переговоров НАТО и России по безопасности появилось множество противоречивых заявлений. Ожидаются письменные документы. Однако уже понятно, что Альянс не пойдет на условия Москвы по поводу нерасширения блока безопасности Запада на восток и отказа от евроатлантической интеграции Украины.

"Пока очень много заявлений, которые противоречат друг другу. Много разных версий и сценариев. Все ждут письменных документов. Понятно, что НАТО не пойдет на условия Путина по нерасширению на Восток и не закроет Украине двери", - отметил политолог.

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Также он добавил, что Россия наверняка и в дальнейшем будет продолжать усиливать давление у границ Украины. Впрочем, россияне вряд ли пойдут на открытую агрессию. Задачей Москвы является прекращение разрастания НАТО на восток.Читайте такжеУгрозы Украине не будет, если Киев пойдет на запуск "Минска": РФ разразилась ультиматумом Западу

"Если говорить о РФ – у нее действительно есть намерения создавать опасность для Украины. Военные учения, которые на днях начались у границ с Украиной, – это разве не создание опасности? Путина не пугают экономические санкции. Миссия Путина сегодня – сделать так, чтобы завершилась эпоха расширение НАТО на Восток", - подчеркнул Вадим Карасев.

Переговоры Запада и России по безопасности

На фоне концентрации войск РФ у границ Украины и обвинений российского государства в угрозах НАТО своим кордонам Запад и Россия проводят консультации, которые проходят в период с 10 по 13 января.

10 января состоялись переговоры по безопасности представителей Вашингтона и Москвы. Американский представитель Шерман сказала, что Штаты не собираются гарантировать Москве дальнейшее нерасширение НАТО и невступление Украины в Альянс. По ее словам, Россию ждут серьезные санкции в случае новой военной операции против украинского государства.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, который представлял на переговорах РФ, сказал, что Россия не собирается нападать на Украину. Впрочем, россияне требуют, чтобы Штаты гарантировали Москве невступление Украины и Грузии в НАТО.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам дискуссии НАТО-Россия сделал заявление о том, что Москва не может блокировать политику Альянса по включению новых стран в НАТО. Он подчеркнул, что Украина, Грузия и Молдова имеют право вступить в коллективный блок безопасности Запада. Россия должна вывести свои войска с территорий данных государств.