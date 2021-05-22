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Украине из-за Медведчука грозит "удар Путина": в МИД предупредили, к чему готовиться

22 мая 2021, 14:20
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Россия способна осуществить точечный удар, полагает министр.

Кулеба считает, что в Кремле не закроют глаза на дело Медведчука в Украине
В Кремле не закроют глаза на дело Виктора Медведчука в Украине, считает Дмитрий Кулеба / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что уголовное производство против нардепа, главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь, кума президента Российской Федерации Владимира Путина Виктора Медведчука не останется незамеченным в Кремле.

Есть разные риски, в частности, Украине грозит неприятный точечный ответный удар, рассказал член Кабмина в интервью Радио НВ.

По его словам, из-за дела нардепа на Донбассе может обостриться ситуация.

"Самые разные (риски – Ред.) – от нанесения какого-то точечного неприятного ответного удара до учитывания этого в рамках общей военной эскалации, которая все еще продолжается…", – заявил глава МИД.

Напомним, Виктора Медведчука в мае обвинили в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в захваченном Россией Крыму. Позже суд избрал нардепу меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Мера пресечения действует до 9 июля.

Ранее в Украине против Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко – были введены санкции за финансирование терроризма. Под ограничительные меры попали активы супругов.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

  • В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
  • В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".
  • В конце марта 2021 года стало известно, что российская сторона под видом учений стягивает силы к восточной границе Украины. Позже появилась информация, что РФ перебрасывает войска в Крым.
  • Украинская сторона считает, что Россия прибегла к маневрам, чтобы создать атмосферу давления во время переговоров по Донбассу.
  • Киев и ряд стран Запада призвали Россию не накалять ситуацию.
  • В конце апреля РФ заявила, что начала отводить войска в места их постоянной дислокации. Украинская сторона утверждает, что возле границы остались десятки тысяч российских военных.
Виктор Медведчук Владимир Путин Дмитрий Кулеба
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