Украине из-за Медведчука грозит "удар Путина": в МИД предупредили, к чему готовиться

В Кремле не закроют глаза на дело Виктора Медведчука в Украине, считает Дмитрий Кулеба / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что уголовное производство против нардепа, главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь, кума президента Российской Федерации Владимира Путина Виктора Медведчука не останется незамеченным в Кремле.

Есть разные риски, в частности, Украине грозит неприятный точечный ответный удар, рассказал член Кабмина в интервью Радио НВ.

По его словам, из-за дела нардепа на Донбассе может обостриться ситуация.

"Самые разные (риски – Ред.) – от нанесения какого-то точечного неприятного ответного удара до учитывания этого в рамках общей военной эскалации, которая все еще продолжается…", – заявил глава МИД.

Напомним, Виктора Медведчука в мае обвинили в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в захваченном Россией Крыму. Позже суд избрал нардепу меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Мера пресечения действует до 9 июля.

Ранее в Украине против Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко – были введены санкции за финансирование терроризма. Под ограничительные меры попали активы супругов.