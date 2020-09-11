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В Беларуси утверждают, что не досматривали авто посла Украины: озвучили свою версию

11 сентября 2020, 20:24

Белорусские пограничники не нарушили нормы Венских конвенций, сообщили в Пограничном комитете Беларуси.

В Беларуси утверждают, что не досматривали, а осматривали авто, в котором ехал Кизим – Игорь Кизим посол
В Беларуси утверждают, что не досматривали, а осматривали авто, в котором ехал Игорь Кизим / УНИАН

В Пограничном комитете Беларуси утверждают, что белорусские пограничники не досматривали автомобиль, на котором ехал посол Украины в белорусском государстве Игорь Кизим, или его багаж.

Пограничники провели не досмотр, а осмотр и поэтому не нарушали нормы Венских конвенций, говорится в Telegram-канале Пограничный комитет Беларуси.

По его данным, осмотр авто – часть процедуры пограничного контроля в соответствии с 27 статьей закона Беларуси о госгранице.

"…В действительности пограничники не досматривали автомобиль господина И. Кизима или его багаж. Был проведен весего лишь осмотр транспортного средства…", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что белорусские пограничники досматривали Игоря Кизима, когда он возвращался в Минск. Дипломат говорил, что пограничники делают "очень плохой шаг", сказал, что будет писать ноту, и пригрозил началом дипломатической войны.

Справка. Нормы Венских конвенций 1961 и 1963 годов о дипломатических и консульских сношениях исключают досмотр личного багажа, в частности, дипломатов и членов их семей.

Игорь Кизим посол досмотр новости Беларуси
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