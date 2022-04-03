В ближайшее время ожидаются большие бои и очень опасная ситуация - Данилов

Алексей Данилов / УНИАН

Войска РФ на Сумщине проводят передислокацию для боев за территорию. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

По его словам, ВСУ готовятся защищать Сумскую область. Также Данилов добавил, что не стоит ждать скорого окончания войны.

"То, что касается маневров, которые у них там были, это передислокация. Еще раз подчеркиваю: там в ближайшее время ожидают большие бои за нашу страну. Мы готовимся, готовятся наши Вооруженные силы, готовится все наше общество для того, чтобы дать сопротивление этому агрессору я никого бы не успокаивал, что это пройдет за день, за две, за неделю, это очень опасная ситуация. Пока враг не будет разбит, чувствовать себя спокойно не от чего, и она обязательно будет", - подчеркнул Данилов.

Читайте такжеРФ большими силами будет атаковать Украину по двум направлениям - военный экспертНапомним, ранее советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что введенные против России экономические санкции важны, но, по его словам, они "не сломают позвоночник путинизма".

Также под Харьковом украинские воины разгромили мотострелковую роту, которая входила в состав 59-го танкового полка РФ. Там ликвидировано более 80% личного состава подразделения.

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