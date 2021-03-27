В Госдуме РФ дерзко ответили на слова Данилова о русском языке

В Госдуме РФ ответили на слова Данилова о русском языке / УНИАН

Депутат российской Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на призыв секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова к украинцам не говорить по-русски.

"В любом приличном обществе этого Данилова принудительно отправили бы на консультацию к психиатру. Но в сегодняшней Украине такие буйно помешанные в почете у власти. Этому Данилову безразлично, что на русском в быту общается президент Зеленский и все его окружение, лидеры майдана, а также те, кто громче всех выражает неприязнь к русской культуре", - сказал Бальбек в комментарии РИА Новости.

По мнению депутата, несмотря на все заявления Киева, "украинский язык так и не смог задавить русскую речь, потому что это наследие великой культуры, его невозможно уничтожить чьими-то приказами и пожеланиями - это в генах людей".

Отметим, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия выбрала для себя путь "защиты" не россиян, а русскоязычных, и если в Украине будут говорить по-русски, это может быть потенциально опасно.

"Есть очень опасная ситуация, связанная именно с языком. Я уже неоднократно говорил, что Россия выбрала такую доктрину, она уже защищает не россиян, она защищает русскоязычных. Это очень опасная ситуация для любой страны. И мы говорим, что если Украина начинает говорить по-русски, то ждите, что Путин будет "защищать" тех граждан, причем не спрашивая у них, нуждаются ли они в этой защите, или нет", — сказал Данилов.

Заявления Данилова – о чем сообщалось ранее: