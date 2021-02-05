В Кабмине назвали условие для успешных переговоров по Донбассу

Россия сейчас все время придумывает что-то, чтобы не было договоренностей по части востока Украины, поделился Резников.
Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников считает, что если США и Польша подключатся к переговорам для урегулирования ситуации на востоке Украины, то Российская Федерация может начать вести разговор в интересах мира.
Если Штаты и польское государство присоединятся к разрешению конфликта, переговоры по Донбассу могут привести к договоренности, рассказал чиновник в интервью Укринформу.
Собеседник добавил, что РФ сейчас просто блокирует все процессы урегулирования конфликта, все время что-то придумывает, чтобы только не договориться.
"...участие США при новой президентской администрации, учитывая определенные обязательства по Будапештскому меморандуму, а также Польши, которая вскоре будет председательствовать в ОБСЕ, может побудить Россию сесть за стол переговоров и вести переговоры в интересах мира…", – заявил член Кабмина.
Напомним, мирные переговоры относительно Донбасса идут в нормандском формате – Украина, Россия, Германия и Франция, а также в минском – украинское государство, РФ и ОБСЕ.
Агрессия России на Донбассе
- В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
- В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.