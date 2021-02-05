В Кабмине назвали условие для успешных переговоров по Донбассу

Благодаря США и Польше в переговорах по Донбассу возможен успех, полагает министр / УНИАН

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников считает, что если США и Польша подключатся к переговорам для урегулирования ситуации на востоке Украины, то Российская Федерация может начать вести разговор в интересах мира.

Если Штаты и польское государство присоединятся к разрешению конфликта, переговоры по Донбассу могут привести к договоренности, рассказал чиновник в интервью Укринформу.

Собеседник добавил, что РФ сейчас просто блокирует все процессы урегулирования конфликта, все время что-то придумывает, чтобы только не договориться.

"...участие США при новой президентской администрации, учитывая определенные обязательства по Будапештскому меморандуму, а также Польши, которая вскоре будет председательствовать в ОБСЕ, может побудить Россию сесть за стол переговоров и вести переговоры в интересах мира…", – заявил член Кабмина.

Напомним, мирные переговоры относительно Донбасса идут в нормандском формате – Украина, Россия, Германия и Франция, а также в минском – украинское государство, РФ и ОБСЕ.