В Киеве жестоко избили советника генпрокурора: появился комментарий Венедиктовой

В Киеве напали на советника генпрокурора

В Киеве на улице Тверской Тупик неизвестные избили мужчину и скрылись. В результате инцидента, 49-летний пострадавший был доставлен в больницу.

"Сегодня, 7 февраля, в полицию Киева от врачей поступила информация о том, что с улицы Тверской Тупик в медучреждение госпитализирован мужчина, которого избили неизвестные. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

Предварительно установлено, что к потерпевшему - помощнику генпрокурора — на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия. 49-летний пострадавший госпитализирован.

"Событие зарегистрировано в Печерском управлении полиции. В настоящее время правоохранители устанавливают нападающих, проводят первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. После проведения проверки происшествия будет предоставлена правовая квалификация", — рассказали в полиции.

На избиения своего советника уже отреагировала генпрокурор Ирина Венедиктова. Она считает, что ее советник Зураб Адеишвили – сильный человек и достойный мужчина и что у него все будет хорошо.

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"Прошу не спекулировать на этой теме. Тот, кто берет на себя ответственность, должен быть готов и к таким последствиям. Такие реалии. Давно не живем иллюзиями", — написала на своей странице в Faсebook.

Зураб Адеишвили занимал должность министра юстиции Грузии во время правления президента Михаила Саакашвили, был его ближайшим соратником. В 2004 году был назначен генеральным прокурором. После того, как Саакашвили проиграл на выборах 2012 года, был вынужден уехать за пределы Грузии вместе с большинством членов его команды.

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