В Кропивницком тюремщик жестоко изнасиловал девочек и выбросил в лесу

Насилие / pixabay

В Кропивницком случилось жуткое изнасилование девочек-подростков.

Как сообщает ГБР, инспектор Кропивницкой исправительной колонии №6 изнасиловал двух несовершеннолетних девочек.

В ночь на 26 июля 2021 года инспектор отдыхал с друзьями своей сестры. После этого он вызвался подвезти домой 13-летнюю девочку.

По дороге он заехал в безлюдное место, где изнасиловал ребенка и выбросил.

Через два дня по аналогичной схеме он изнасиловал и другую 15-летнюю девочку. Она оказалась знакомая его сестры.

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Что грозит насильнику

Инспектору сообщили о подозрении в изнасиловании малолетнего и несовершеннолетнего лица (ч. 3, ч. 4 ст. 152 УК Украины) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Не исключено, что у него были и другие жертвы, которых устанавливает ГБР.

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