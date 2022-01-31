"Она не хотела и кричала": в Киеве мужчина из Камеруна набросился на девочку и зверски изнасиловал

Насилие / pixabay, Нацполиция

В Киеве задержали иностранца за изнасилование девушки. Как сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, 28 января около 07.00 часов в полицию о факте изнасилования сообщил дежурный врач Киевской клинической больницы, куда доставили девушку.

"Почти 3 часа выходец из Камеруна издевался над 21-летней девушкой. Сейчас мужчина задержан. За изнасилование ему грозит до 5 лет лишения свободы", - рассказал глава полиции Киевщины Андрей Небытов.

Он также отметил, что камерунец находился в Украине нелегально.

Что грозит насильнику

Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и установили и задержали злоумышленника в соответствии со ст. 208 УПК Украины.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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