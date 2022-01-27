Набросился с пистолетом и жестоко избивал: под Днепром зверски изнасиловали девочку

Насилие / Фото: Pixabay

В Днепропетровской области в Каменском полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании и ограблении девушки.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции области, происшествие случилось вечером 26 января на улице Ярославской.

"28-летний мужчина, угрожая пистолетом, отобрал у 20-летней девушки мобильный телефон, после чего затянул ее в гараж, избивал и изнасиловал", - говорится в сообщении.

Подозреваемого в последствии задержали стражи порядка. Оказалось, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления.

Что грозит мужчине

"На основании собранной доказательной базы, многочисленных следственных действий и экспертиз, 27 января по согласованию с Каменской окружной прокуратурой мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 152 ("Изнасилование") и ч. 1 ст. 187 ("Разбой") УК Украины", - рассказали в полиции области.

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Насильнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание от трех до пяти лет лишения свободы.

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