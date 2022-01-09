Изнасиловал и 12 раз ударил ножом: под Днепром мужчина зверски издевался над женщиной

Убийство / прокуратура

В Днепропетровской области в Апостолово мужчина напал на свою новую знакомую. Мужчина изнасиловал женщину, убил, а тело пытался сжечь.

Как пишет Днепр Оперативный, 29-летний житель Зеленодольска познакомился с будущей жертвой в привокзальном кафе.

"Затем они уединились, но во время полового акта мужчина нанес женщине 12 ножевых ранений", - говорится в сообщении.

От полученных ран женщина погибла, и чтобы избавиться от тела, мужчина пытался сжечь его неподалеку от вокзала.

Мужчину арестовали

Подозреваемого арестовали и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит 15 лет заключения. Следствие продолжается.

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Ранее мы сообщали, что во Львовской области в Стрыйском районе 22-летний мужчина сначала избил, а затем зарезал своего 66-летнего отца. Конфликт, который закончился трагически, вспыхнул между отцом и сыном во время распития спиртного.

В Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

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