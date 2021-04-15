В Крыму разразились угрозами после обвинений Патрушева в адрес Украины

На оккупированном РФ полуострове сравнили политику Киева с "подлостью" и "коварством".
"Глава госсовета" захваченного Крыма Владимир Константинов сказал о том, что якобы возможные "провокации" Киева на админгранице Украины с оккупированным полуостровом не пройдут, а "виновные" в подобных действиях будут привлечены к ответственности. Как полагает представитель российских "властей", "коварной" политике украинского государства можно противостоять только при помощи решительных действий.
"Все провокации, если на них решится Киев, будут пресечены, а виновные привлечены к ответственности. До нас им не дотянуться. Крымчане находятся в безопасности, благодаря органам безопасности и всем силовым структурам, которые обеспечивают мирное небо над полуостровом", - заявил Константинов информагентству РИА Новости, комментируя слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о том, что Украина при поддержке Запада якобы может устроить "провокации" против России в Крыму.Читайте такжеВ Госдуме сделали заявление о войне за Крым после слов Арестовича
Также он обвинил политический курс Киева в "подлости" и "коварстве", с которым, дескать, можно справиться только при помощи решительных действий, предполагающих наказание для тех, кто готовит "провокации".
Обвинения Патрушева в адрес Украины
- Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев 14 апреля посетил с визитом оккупированный Крым и сделал ряд заявлений. В частности, российский чиновник обвинил Украину и Запад в намерениях создать угрозы национальной безопасности России на полуострове.
- Кроме того, он обвинил спецслужбы Украины в якобы попытках устроить "диверсии" и "теракты" в захваченном Россией Крыму.
- Также Патрушев заявил, что на территории Украины работают "центры подготовки диверсантов", которые якобы курирует Запад.