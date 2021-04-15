В Крыму разразились угрозами после обвинений Патрушева в адрес Украины

Провокации Украины против Крыма будут пресечены - Константинов / УНИАН

"Глава госсовета" захваченного Крыма Владимир Константинов сказал о том, что якобы возможные "провокации" Киева на админгранице Украины с оккупированным полуостровом не пройдут, а "виновные" в подобных действиях будут привлечены к ответственности. Как полагает представитель российских "властей", "коварной" политике украинского государства можно противостоять только при помощи решительных действий.

"Все провокации, если на них решится Киев, будут пресечены, а виновные привлечены к ответственности. До нас им не дотянуться. Крымчане находятся в безопасности, благодаря органам безопасности и всем силовым структурам, которые обеспечивают мирное небо над полуостровом", - заявил Константинов информагентству РИА Новости, комментируя слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о том, что Украина при поддержке Запада якобы может устроить "провокации" против России в Крыму.Читайте такжеВ Госдуме сделали заявление о войне за Крым после слов Арестовича

Также он обвинил политический курс Киева в "подлости" и "коварстве", с которым, дескать, можно справиться только при помощи решительных действий, предполагающих наказание для тех, кто готовит "провокации".

Обвинения Патрушева в адрес Украины