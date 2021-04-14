У Путина обвинили Украину в попытках диверсий и терактов в Крыму

На территории Крыма возможны угрозы национальной безопасности России - Патрушев / Reuters

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обвинил США, НАТО, ряд стран Евросоюза и Украину в попытке создать угрозы национальной безопасности России в оккупированном Крыму. При этом он утверждает, что украинские спецслужбы якобы пытаются совершить на полуострове "диверсии" и "теракты", а на территории Украины, дескать, при поддержке Запада работают "центры подготовки диверсантов".

Как сообщает ТАСС, об этом российский чиновник заявил в среду, 14 апреля, в ходе своего визита на аннексированный полуостров. По его словам, в Крыму в 2020 году было предотвращено 4 теракта. На данной территории могут возникнуть предпосылки к подрыву государственной безопасности.

"На территории Крымского полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленных возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов", - сказал Патрушев.

Как утверждает чиновник, угрозы обусловлены действиями Запада и Украины, которые якобы работают над дискредитацией российского государства по ряду направлений и способствуют распространению "экстремистской" и "националистической идеологии".Читайте такжеТанки, БПМ и Искандеры у границ Украины: аналитики допустили атаку РФ

"Деструктивная деятельность США, контролируемых ими блока НАТО, ряда государств Евросоюза, Украины, направленная на дискредитацию внутренней и внешней политики Российской Федерации, нанесение ущерба ее авторитету и международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии", - утверждает секретарь Совбеза.

Кроме того, Патрушев обвинил украинские спецслужбы в попытках совершения диверсионных и террористических операций на территории захваченного Крыма. Причем, как сказал российский чиновник, такие "действия" угрожают жизненно важной инфраструктуре полуострова.

"Украинскими спецслужбами и экстремистскими организациями на постоянной основе устраиваются провокации на государственной границе, предпринимаются попытки проведения на территории Крыма диверсионно-террористических акций, прежде всего на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения", - уверяет он.

Секретарь российского Совбеза также заявил о якобы работе на территории Украины "центров подготовки диверсантов", которые "поддерживают" западные государства. Деятельность так называемых "выпускников" таких центров, считает чиновник, может быть нацелена на "теракты" в РФ и других государствах.Читайте такжеВ России раскрыли планы Кремля по новому обострению на Донбассе

"С подачи западных спонсоров на территории Украины развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований. Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов, и не только в России, но и на территории других государств", - уточнил Патрушев, подчеркнув, что Украина и Запад систематически якобы пытаются дестабилизировать ситуацию в аннексированном Крыму.

Конфликт России и Украины