В МИД РФ разразились обвинением в адрес НАТО из-за Донбасса

Захарова пожаловалась на обвинения Евросоюза в адрес России из-за Донбасса / Reuters

Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила НАТО в "подстрекательстве" украинских властей к обострению вооруженного конфликта на Донбассе. Она утверждает, что Альянс якобы направляет украинские власти и военных на "свершения" в регионе.

В эфире радиостанции Вести FM российский дипломат выступила с обвинением в адрес Североатлантического альянса, который, с ее точки зрения, не выполняет ряд своих непосредственных задач. По ее словам, вместо этого НАТО подстрекает Украину к якобы наступлению на Донбасс.

"НАТО - военный альянс, который должен заниматься вопросами безопасности, опять же всячески заигрывает с Киевом, - сказала она. - При этом находясь в контакте и тесных взаимоотношениях с киевским режимом, альянс не выражает озабоченности в отношении того, что там (на Донбассе) происходит, а наоборот еще больше науськивает киевских политиков, эти горячие головы на так называемые свершения, и это происходит много лет. Гибнут дети, женщины, пожилые люди", - утверждает Захарова.Читайте такжеУ Лаврова резко отреагировали на участие США в переговорах по Донбассу

Также она добавила, что в ЕС вместо якобы усиления давления на Украину по разрешению конфликта на Донбассе, ужесточили риторику в отношении России и обвинили Москву в ситуации, которая происходит на востоке украинского государства. При этом она считает, что РФ выполнила свою часть договоренностей.

"Минские договоренности, публичную дипломатию, информационную политику, поддержку и, в том числе, оказание соответствующего влияния на стороны по реализации минских договоренностей - мы свою часть работы сделали", - подчеркнула Мария Захарова.

Заявления МИД России в адрес Украины