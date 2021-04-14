В МИД РФ разразились обвинением в адрес НАТО из-за Донбасса

Россия выполнила свою работу по Минским соглашениям, утверждает Мария Захарова.
Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила НАТО в "подстрекательстве" украинских властей к обострению вооруженного конфликта на Донбассе. Она утверждает, что Альянс якобы направляет украинские власти и военных на "свершения" в регионе.
В эфире радиостанции Вести FM российский дипломат выступила с обвинением в адрес Североатлантического альянса, который, с ее точки зрения, не выполняет ряд своих непосредственных задач. По ее словам, вместо этого НАТО подстрекает Украину к якобы наступлению на Донбасс.
"НАТО - военный альянс, который должен заниматься вопросами безопасности, опять же всячески заигрывает с Киевом, - сказала она. - При этом находясь в контакте и тесных взаимоотношениях с киевским режимом, альянс не выражает озабоченности в отношении того, что там (на Донбассе) происходит, а наоборот еще больше науськивает киевских политиков, эти горячие головы на так называемые свершения, и это происходит много лет. Гибнут дети, женщины, пожилые люди", - утверждает Захарова.Читайте такжеУ Лаврова резко отреагировали на участие США в переговорах по Донбассу
Также она добавила, что в ЕС вместо якобы усиления давления на Украину по разрешению конфликта на Донбассе, ужесточили риторику в отношении России и обвинили Москву в ситуации, которая происходит на востоке украинского государства. При этом она считает, что РФ выполнила свою часть договоренностей.
"Минские договоренности, публичную дипломатию, информационную политику, поддержку и, в том числе, оказание соответствующего влияния на стороны по реализации минских договоренностей - мы свою часть работы сделали", - подчеркнула Мария Захарова.
Заявления МИД России в адрес Украины
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 апреля обвинил официальный Киев в нарушении "всех минских договоренностей". Он призвал Запад оказать влияние на Украину с целью реализации соглашений по урегулированию вооруженной конфронтации на Донбассе.
- Представитель российского МИД Мария Захарова 9 апреля пригрозила Украине масштабным усилениям конфликта на юго-востоке страны в том случае, если государство вступит в НАТО.
- Захарова заявила, что инициированная Киевом возможность переноса переговоров в рамках ТКГ по Донбассу на территорию другого государства является "глупостью". Дипломат обвинила Киев в попытке сорвать Минские соглашения.
- Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков 10 апреля обвинил Украину в "нагнетании напряженности" и призвал США "повлиять" на Киев.