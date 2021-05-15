В МИД ответили на дерзкий пассаж Путина о превращении Украины в "антипод" России

В МИД ответили на пассаж Путина о превращении Украины в "антипод" России / УНИАН

Слова главы Кремля Владимира Путина о превращении Украины в "антипод" России демонстрирует непонимание внутренних процессов в нашем государстве, сообщил спикер МИД Олег Николенко. Он отметил, что лидеру РФ следует не вмешиваться в дела других стран, а сосредоточиться на решении первоочередных проблем российского населения.

"Ни российские танки, ни предвестники токсичных идей "русского мира" не смогли и не смогут остановить трансформацию Украины на современное европейское демократическое государство", - сказал Николенко в комментарии РБК-Украина.

В то же время он отметил, что "географию изменить нельзя", а потому после завершения российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупации украинских территорий Украине и России придется сосуществовать на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.

"И чем быстрее руководство РФ осознает этот факт, тем раньше оно сможет сконцентрироваться на решении первоочередных проблем российского населения. По нашему мнению, как раз именно этого и ждут граждане России от российских властей", - подчеркнули в МИД Украины.

Отметим, ранее президент России Владимир Путин прокомментировал уголовное дело против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука. По его мнению, Украину превращают в антипод России.

"В какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости", — сказал хозяин Кремля.

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Дело Виктора Медведчука – о чем сообщалось ранее: