УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

В МИД Украины назвали главную опасность союза Беларуси и России

9 сентября 2020, 22:58

Кулеба обеспокоен тем, что кризис подталкивает белорусов все ближе к РФ.

Кулеба
Кулеба рассказал о союзе России и Беларуси / УНИАН

Кризис в Беларуси подталкивает страну к сближению с РФ, движения навстречу нет.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Лиссабоне, пишет пресс-служба ведомства.

"Я считаю, правильнее было бы сказать, что кризис подталкивает Беларусь к России, а не Беларусь и Россию друг к другу. И мой прямой ответ вам был бы следующий: для Украины любое усиление позиций России в Беларуси является угрозой национальной безопасности. Украина заинтересована в независимой, суверенной Беларуси, где процветают демократия и рыночная экономика. И мы будем глубоко сожалеть, если в процессе этого кризиса ситуация в Беларуси изменится к худшему", - сказал министр.

Читайте такжеВ Минске силовики повязали женщин на акции в поддержку Колесниковой

Отвечая на вопрос относительно беларусских оппозиционеров, накануне прибывших на территорию Украины, Кулеба напомнил о том, что Украина закрила границу для иностранных граждан до конца сентября - и всё же, сделала исключение для граждан Беларуси в связи с ситуацией в их стране.

"То, что произошло вчера - у нас были серьезные основания полагать, что эти люди въехали в Украину не добровольно. Вчера я сделал очень четкое заявление о том, что, хотя граница Украины свободна и открыта для граждан Беларуси, мы будем жестко реагировать на любую попытку злоупотребить открытостью Украины со стороны белорусских или российских спецслужб", - подчеркнул он.

Протесты в Беларуси

  • 9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны, на которых, по официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко.
  • Победа Лукашенко не была признана значительной частью белорусского народа. Белорусы назвали выборы сфальсифицированными и вышли на массовые многотысячные акции протеста с целью проведения перевыборов президента.
  • Вечером с 11 на 12 августа в ходе очередных протестов сотрудники силовых структур Беларуси применили чрезмерную силу к протестующим. Силовики избивали как участников митингов, так и случайных прохожих, включая работников СМИ.
  • В ночь на 12 августа было задержано около 7 тысяч человек. Многих из них отвезли в следственный изолятор Минска на улице Окрестина. Белорусы жаловались, что в СИЗО их избивали и пытали.
  • 9 сентября в Минске на улицу вышли несколько десятков женщин, чтобы поддержать арестованную оппозиционерку Колесникову. Почти сразу после начала акции силовики начали проводить задержания. Изначально было известно о двух задержанных.

МИД Украины Дмитрий Кулеба протесты в Беларуси новости Беларуси новости России
Сейчас вы просматриваете новость «В МИД Украины назвали главную опасность союза Беларуси и России». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

23:28
Оппозиционерка Колесникова ошарашила заявлением о действиях силовиков
22:58
В МИД Украины назвали главную опасность союза Беларуси и России
22:27
В Минске силовики повязали женщин на акции в поддержку Колесниковой Фото
22:22
На Закарпатье разбойники напали на кассу и унесли крупную сумму – журналист
22:02
Коронавирус в Украине за сутки заразил еще более 2,5 тыс. и убил почти полсотни людей Видео
22:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на 10 сентября: огненные проблемы и школа мужества Видео
21:50
"Украина – мощный вызов": экс-член ЕП объяснила, почему Лукашенко "свирепствует" Видео
21:33
Навальный был отравлен очень сильным видом яда - СМИ Видео
21:30
Украинская блогерша призналась, что потеряла 22 телефона
21:11
Дюна 2020 - дата выхода, актеры и трейлер фильма Видео
21:04
Данилов пояснил, почему не назначили местные выборы в ОРДЛО
20:50
Почему жареное вредно есть: названы три причины
20:49
В Черновцах женщина не поняла учебник по украинскому и вызвала полицию
20:35
"Уйдите из нашего дома": в СНБО пригрозили Путину "другими вариантами"
20:32
Море во сне: о чем говорит такой сон Видео
20:13
Ретроградный Марс 2020 – даты, запреты и советы
20:12
"Пашаев меня подставил": Ефремов высказался о своем адвокате и колонии
20:11
Богдан рассказал, кто сильнее всего влияет на Зеленского Видео
20:03
Ивано-Франковск подал в суд на Кабмин из-за карантина
19:46
Ходячие мертвецы Мир за пределами - новый трейлер сериала Видео
19:37
Кабмин изменил правила въезда в Украину - кого не пустят Видео
19:30
Активы "УМХ" хотят отдать в управление компании олигарха Курченко - Коломойский
19:21
"Если Запад нападет": Лукашенко рассказал, как будет защищать Россию Видео
18:59
В МИД РФ выразили протест послу Германии и припугнули ответственностью Видео
18:44
Экс-депутат Госдумы спрогнозировал будущее Лукашенко
18:15
Алла Пугачева оценила песню Моргенштерна Кадиллак Видео
18:00
"Пусть смотрят в глаза родителям умерших": Зеленский жестко ответил бунтующим мэрам Видео
17:55
Эпидемиолог объяснил, почему не стоит выделять миллиарды из "коронавирусного фонда" на образование
17:15
В Минюсте рассказали, есть ли основания запрещать Партию Шария и ОПЗЖ
17:08
У Путина маниакальные настроения – экс-депутат Госдумы
16:40
Миллионы заболевших: эксперт предупредил о вирусном "апокалипсисе" осенью Видео
16:36
Отказ Германии от Северного потока-2: в Польше предложили Берлину альтернативу Видео
16:31
Прошли новые переговоры по Донбассу: есть договоренность
16:31
Сериал Ходячие мертвецы закрывают после 11 сезона
16:14
Сотни тысяч жителей-переселенцев с Донбасса волнует только пенсия от Киева - вице-премьер
16:11
Стало известно, что будет с тем, кто покупает газировку Видео
16:00
Скандал в Молдове: главный эпидемиолог цинично высказался об умерших от Covid-19
15:57
Звездный путь Дискавери 3 сезон - первый трейлер и сюжет сериала Видео
15:57
Стало известно, в чем обвинили арестованную Колесникову Видео
15:56
В Европе предложили номинировать Тихановскую на Нобелевскую премию мира Видео
15:52
Украинцам хотят запретить выезд из страны: кого не выпустят
15:37
Эксперт по взаимоотношениям рассказал, нужно ли сознаваться в измене Видео
15:34
Малюська рассказал, что нужно делать с пожизненно заключенными в тюрьмах
15:33
Создатель Новичка назвал отравивший Навального яд Видео
15:27
Экс-член Европарламента рассказала, как Путин вмешивается в дела Беларуси Видео
15:10
Ходячие мертвецы 11 сезон: дата выхода и актеры
15:01
Врачи указали на 9 продуктов, которые мешают спать Видео
14:59
Слежка за пользователями в Сети: в Раду внесли скандальный законопроект
14:58
"Обкуренные урки": Лукашенко высказался об избиениях в СИЗО на Окрестина Видео
14:56
В Украине торгуют справками об отрицательном тесте на Covid-19 ради вояжа за границу
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять