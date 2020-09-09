В МИД Украины назвали главную опасность союза Беларуси и России

Кулеба рассказал о союзе России и Беларуси / УНИАН

Кризис в Беларуси подталкивает страну к сближению с РФ, движения навстречу нет.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Лиссабоне, пишет пресс-служба ведомства.

"Я считаю, правильнее было бы сказать, что кризис подталкивает Беларусь к России, а не Беларусь и Россию друг к другу. И мой прямой ответ вам был бы следующий: для Украины любое усиление позиций России в Беларуси является угрозой национальной безопасности. Украина заинтересована в независимой, суверенной Беларуси, где процветают демократия и рыночная экономика. И мы будем глубоко сожалеть, если в процессе этого кризиса ситуация в Беларуси изменится к худшему", - сказал министр.

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Отвечая на вопрос относительно беларусских оппозиционеров, накануне прибывших на территорию Украины, Кулеба напомнил о том, что Украина закрила границу для иностранных граждан до конца сентября - и всё же, сделала исключение для граждан Беларуси в связи с ситуацией в их стране.

"То, что произошло вчера - у нас были серьезные основания полагать, что эти люди въехали в Украину не добровольно. Вчера я сделал очень четкое заявление о том, что, хотя граница Украины свободна и открыта для граждан Беларуси, мы будем жестко реагировать на любую попытку злоупотребить открытостью Украины со стороны белорусских или российских спецслужб", - подчеркнул он.

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