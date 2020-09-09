В МИД Украины назвали главную опасность союза Беларуси и России

Кулеба обеспокоен тем, что кризис подталкивает белорусов все ближе к РФ.
Кризис в Беларуси подталкивает страну к сближению с РФ, движения навстречу нет.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Лиссабоне, пишет пресс-служба ведомства.
"Я считаю, правильнее было бы сказать, что кризис подталкивает Беларусь к России, а не Беларусь и Россию друг к другу. И мой прямой ответ вам был бы следующий: для Украины любое усиление позиций России в Беларуси является угрозой национальной безопасности. Украина заинтересована в независимой, суверенной Беларуси, где процветают демократия и рыночная экономика. И мы будем глубоко сожалеть, если в процессе этого кризиса ситуация в Беларуси изменится к худшему", - сказал министр.
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Отвечая на вопрос относительно беларусских оппозиционеров, накануне прибывших на территорию Украины, Кулеба напомнил о том, что Украина закрила границу для иностранных граждан до конца сентября - и всё же, сделала исключение для граждан Беларуси в связи с ситуацией в их стране.
"То, что произошло вчера - у нас были серьезные основания полагать, что эти люди въехали в Украину не добровольно. Вчера я сделал очень четкое заявление о том, что, хотя граница Украины свободна и открыта для граждан Беларуси, мы будем жестко реагировать на любую попытку злоупотребить открытостью Украины со стороны белорусских или российских спецслужб", - подчеркнул он.
Протесты в Беларуси
- 9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны, на которых, по официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко.
- Победа Лукашенко не была признана значительной частью белорусского народа. Белорусы назвали выборы сфальсифицированными и вышли на массовые многотысячные акции протеста с целью проведения перевыборов президента.
- Вечером с 11 на 12 августа в ходе очередных протестов сотрудники силовых структур Беларуси применили чрезмерную силу к протестующим. Силовики избивали как участников митингов, так и случайных прохожих, включая работников СМИ.
- В ночь на 12 августа было задержано около 7 тысяч человек. Многих из них отвезли в следственный изолятор Минска на улице Окрестина. Белорусы жаловались, что в СИЗО их избивали и пытали.
- 9 сентября в Минске на улицу вышли несколько десятков женщин, чтобы поддержать арестованную оппозиционерку Колесникову. Почти сразу после начала акции силовики начали проводить задержания. Изначально было известно о двух задержанных.