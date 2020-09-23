В МИД Украины высказались о легитимности Лукашенко

Украине не признала Лукашенко легитимным президентом / УНИАН

Украина не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Такое решение приняли после сегодняшней тайной инаугурации Лукашенко.

Об этом на официальной странице в Twitter заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В то же время глава украинского МИД подчеркнул, что Киев никогда не вмешивался во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ.

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"Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства", - подчеркнул он.

Инаугурация Лукашенко - что было ранее: