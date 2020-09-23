В МИД Украины высказались о легитимности Лукашенко

Киев никогда не вмешивался во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ.
Украина не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Такое решение приняли после сегодняшней тайной инаугурации Лукашенко.
Об этом на официальной странице в Twitter заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В то же время глава украинского МИД подчеркнул, что Киев никогда не вмешивался во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ.
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"Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства", - подчеркнул он.
Инаугурация Лукашенко - что было ранее:
- В среду, 23 сентября, во Дворце Независимости в Минске состоялась церемония инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко.
- 23 сентября Германия, Словакия, Литва и Латвия отреагировали на "секретную" инаугурацию Александра Лукашенко – западные страны не признали его президентом Беларуси.
- 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги президентских выборов. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов (4 661 075 человек), его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1% (588 622 человека).
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. После оглашения предварительных результатов тысячи жителей Беларуси вышли на акции протеста, произошли кровавые столкновения с силовиками.
- 23 сентября США и Канада осудили тайную инаугурацию Александра Лукашенко и не признали его легитимным президентом Беларуси.
Автор: Екатерина Трохимчук