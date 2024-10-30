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В Офисе президента отреагировали на "переговоры с РФ" об ударах по энергетике

Андрей Ганчук
30 октября 2024, 16:15
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Агрессор Россия должна ответить за уничтожение украинских объектов энергетики, сказал Михаил Подоляк.
В Офисе президента отреагировали на 'переговоры с РФ' об ударах по энергетике
Россия не откажется от ударов по энергетике Украины - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: YouTube

Ключевые тезисы:

  • Россия продолжит наносить удары по энергетике Украины
  • Москва пытается устроить эскалацию войны
  • РФ должна понести ответственность за уничтожение энергообъектов

Заявления о якобы переговорах Украины и России о взаимном прекращении ударов по энергетики не поддаются логике, ведь враг не откажется от таких атак, поскольку подобные нападение – психологическое давление на Киев и Запад. Война должна закончиться на базе международного права, с учетом ответственности Москвы за разрушение энергетической инфраструктуры. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Как сообщает РБК-Украина, он рассказал о том, что уже в четвертый раз услышал о "переговорах при посредничестве Катара", направленных на прекращение ударов по энергетическим объектам. Каждый раз журналисты ссылаются на некие анонимные источники.

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По словам чиновника, Россия использует удары по энергетике в качестве механизма давления на Украину и Запад, поэтому она не откажется от таких действий. К тому же противник продолжает эскалацию: проводит ядерные учений, покупает ракеты у других государств и подтягивает военных из КНДР.

"Ну немножко странная логика. Ну, как всегда, когда мы читаем где-то в западных медиа, что те или иные процессы происходят, для меня всегда непонятно, а на основании какой логики они об этом говорят? То есть почему Россия должна отказаться от типа войны, которую она ведет, если она не умеет по-другому воевать?" – сказал Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Россия должна ответить за разрушение энергообъектов

Также советник главы ОП добавил, что подобные вбросы будут продолжаться. Украина же настаивает на привлечении РФ к ответственности за разрушение энергетической инфраструктуры.

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Кратко об энергетике Украины / Главред

"Украина четко фиксирует: война должна закончиться со ссылками на международное право и с безусловной ответственностью России, в том числе финансовой и в том числе за уничтожение энергетических объектов в Украине", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Как сообщал Главред, в сентябре министр иностранных дел Андрей Сибига говорил, что у Путина готовят удары по объектам ядерной энергетики Украины. Если россияне проведут такие атаки, будут высокие риски ядерного инцидента с глобальными последствиями.

"Переговоры" Украины и РФ по энергетике – что об этом известно:

Киев и Москва якобы начали диалог о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре двух стран, написали журналисты американского издания Financial Times.

Предварительные переговоры, дескать, начались при посредничестве Катара. Обсуждения пока на ранней стадии.

Информация Financial Times о переговорах Киева и Москвы – вброс, сказал рупор кремлевского руководителя Дмитрий Песков. По его словам, сейчас тиражируется много такой информации.

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Михаил Подоляк Офис президента энергетика война России и Украины мирные переговоры с Россией
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