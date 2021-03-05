В Офисе Зеленского рассказали, какой удар США должны нанести по России

В Офисе президента Украины призывают США ввести дополнительные санкции против Северного потока-2 / Reuters

Киев положительно оценивает санкции США против России и видит в этом поддержку Украины на переговорах по Донбассу в рамках "Минска" и в Нормандском формате. Однако для достижения оптимального эффекта Вашингтону следует ввести дополнительные ограничения против РФ, которые также должны включать санкции против газопровода Северный поток-2, заявила замглавы Офиса президента Юлия Свидерская в ходе онлайн-дискуссии План действий Байдена по Украине.

По ее словам, Украина благодарна США за санкции против России. Теперь Вашингтон, Киев и Брюссель должны скоординировать свои действия для более эффективного противостояния Москве.

В частности, для Киева был бы выгодным сценарий, при котором США ввели дополнительные ограничения в отношении России до тех пор, пока не завершится российско-украинский конфликт в Крыму и на Донбассе.Читайте такжеКонгресс США принял важное решение по Украине

"Было бы очень хорошо, если бы США рассмотрели возможность введения дополнительных комплексных санкций против России до конца войны в Украине. Они должны оставаться до тех пор, пока Восток Украины и Крым не вернутся полностью под контроль Украины", - заявила Свириденко.

Также она подчеркнула, что под новые американские ограничения также должен попасть и проект Северный поток-2, реализация которого несет серьезную угрозу экономике Украины и национальной безопасности государства.

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