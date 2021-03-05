В Офисе Зеленского рассказали, какой удар США должны нанести по России

Санкции США против России должны действовать до тех пор, пока Крым и Донбасс не вернутся в Украину, считает Юлия Свириденко.
Киев положительно оценивает санкции США против России и видит в этом поддержку Украины на переговорах по Донбассу в рамках "Минска" и в Нормандском формате. Однако для достижения оптимального эффекта Вашингтону следует ввести дополнительные ограничения против РФ, которые также должны включать санкции против газопровода Северный поток-2, заявила замглавы Офиса президента Юлия Свидерская в ходе онлайн-дискуссии План действий Байдена по Украине.
По ее словам, Украина благодарна США за санкции против России. Теперь Вашингтон, Киев и Брюссель должны скоординировать свои действия для более эффективного противостояния Москве.
В частности, для Киева был бы выгодным сценарий, при котором США ввели дополнительные ограничения в отношении России до тех пор, пока не завершится российско-украинский конфликт в Крыму и на Донбассе.Читайте такжеКонгресс США принял важное решение по Украине
"Было бы очень хорошо, если бы США рассмотрели возможность введения дополнительных комплексных санкций против России до конца войны в Украине. Они должны оставаться до тех пор, пока Восток Украины и Крым не вернутся полностью под контроль Украины", - заявила Свириденко.
Также она подчеркнула, что под новые американские ограничения также должен попасть и проект Северный поток-2, реализация которого несет серьезную угрозу экономике Украины и национальной безопасности государства.
Сотрудничество США и Украины
- Президент США Джо Байден в День сопротивления оккупации Крыма пообещал, что Вашингтон никогда не признает аннексированный полуостров российской территорией. Штаты намерены бороться вместе с Украиной против агрессии РФ.
- Конгрессмен от Демократической партии Марси Каптур ранее заявила, что президент США Байден поддерживает вступление Украины и Беларуси в Евросоюз.
- В МИД Украины 3 марта рассказали, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил Байдена на саммит Крымской платформы, который планируют провести 23 августа в Киеве.