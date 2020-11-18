В ООН согласовали новую резолюцию по правам человека в Крыму

Генассамблея ООН одобрила резолюцию по Крыму / @UKRinUN

В Генассамблеи ООН сегодня одобрили проект обновленной резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Министерство иностранных дел Украины приветствует это решение.

Как говорится в официальном комментарии МИД Украины, обновленный документ подготовили на основе двух последних докладов генсека ООН, в которых говорится о многочисленных фактах массовых нарушений прав человека на оккупированных территориях.

"Одобрение проекта - важный вклад в продолжение международного давления на Российскую Федерацию в связи с незаконной оккупацией и попыткой аннексии Крыма", - подчеркнули в МИД.

В проекте резолюции также содержится призыв к усилению взаимодействия, в частности, в рамках международных платформ, для давления на Россию с целью принуждения ее к выполнению международных обязательств.

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"Среди важных положений нынешнего проекта является призыв к прекращению уголовного преследования за уклонение от военного призыва, осуждение продолжающейся безнаказанности за случаи насильственных исчезновений и констатация роли ФСБ РФ в задокументированных случаях пыток", - рассказали в МИД.

Кроме того, в резолюции требуют от России немедленного прекращения совершения грубых нарушений прав человека и обеспечить беспрепятственный доступ на территорию Крыма представителям Мониторинговой миссии ООН и СММ ОБСЕ.

Новости Крыма

6 ноября власти Словакии заявили о том, что заинтересованы в участии в реализации украинской инициативы по созданию Крымской платформы.

16 октября президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Турция осознает важность Украины в контексте региональной стабильности и безопасности. Анкара не признает Крым территорией РФ и в дальнейшем по-прежнему намерена поддерживать территориальную целостность украинского государства.

16 октября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует пригласить Турцию в переговорный процесс по возвращению Крыма под политический контроль Киева. Украинская сторона считает, что позиция Анкары сыграет важную роль в Крымской платформе.

6 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз готов присоединиться к новой платформе по деоккупации Крыма.