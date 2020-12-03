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В ОП назвали главные аспекты сотрудничества с новой администрацией США

3 декабря 2020, 20:39

В первую очередь речь идет о необходимости создать зону вольной торговли со Штатами.

Зеленский
У Зеленского подготовили план сотрудничества с США / УНИАН

Украина подготовила пакет предложений для сотрудничества с США во время каденции новоизбранного президента Джо Байдена.

В первую очередь, нужно обратить внимание на усиление торговли, сказал заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква во время конференции "Торговые войны: искусство защиты", сообщает Европейская правда.

"Соединенные Штаты и сейчас является одним из ключевых партнеров Украины, в том числе – в таких важных секторах, как ядерная энергетика. Мы ожидаем, что смена администрации откроет возможность для нашего сотрудничества в новых секторах, таких как IT или искусственный интеллект, а также ожидаем усиления нашего сотрудничества в энергетике, в первую очередь возобновляемой, и в торговле сжиженным газом", – заявил он.

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Игорь Жовква также заявил о целесообразности создания зоны свободной торговли с США.

"Это очень хорошая идея, над которой нам надо начать думать уже сейчас. У нас есть пакет предложений об усилении торговли с Соединенными Штатами, и мы уже готовы к диалогу с новой администрацией", – добавил он.

Избирательная система США. Как выбирают президента и вице-президента

Президента и вице-президента США выбирают вместе на выборах, которые проходят раз в четыре года. Американский президент не может занимать этот пост более двух сроков.

Выборы в США непрямые. Победитель избирательной гонки определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.

Выборщиков – обычно это сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к соответствующему кандидату в президенты – отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня.

Ко дню выборов в США в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.

День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования на выборах президента. Всенародное голосование происходит во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года.

В Коллегию выборщиков входят представители всех штатов, причем их количество зависит от численности населения в том или ином штате. Чаще всего выборщики голосуют так, как большинство избирателей их штата. Однако иногда это правило нарушается, то есть выборщики поддерживают не того, за кого проголосовала бо́льшая часть избирателей штата. В Коллегии выборщиков отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.

Практически во всех штатах действует система "победитель получает все", то есть все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. Исключением являются штаты Мэн и Небраска, где в каждом из избирательных округов избирается по одному выборщику, а оставшиеся места (их всегда два) определяются по итогам общего голосования в штате.

Хотя Конституция США не обязывает выборщиков голосовать за кандидата, получившего наибольшее количество голосов, законы 33 штатов и округа Колумбия требуют от них соблюдения этого правила. Выборщиков, которые голосуют вразрез с их обязательствами, называют "ненадежными". В пяти американских штатах таким людям грозит наказание, а 14 - предусматривают отмену голосования с заменой выборщика.

По состоянию на 2017 год было 164 случая "недобросовестности" выборщиков, однако они не изменили исход ни одних президентских выборов.

Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой Представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность.

новости США Владимир Зеленский Джозеф Байден новости Украины Офис президента
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