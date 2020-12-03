В ОП назвали главные аспекты сотрудничества с новой администрацией США

У Зеленского подготовили план сотрудничества с США / УНИАН

Украина подготовила пакет предложений для сотрудничества с США во время каденции новоизбранного президента Джо Байдена.

В первую очередь, нужно обратить внимание на усиление торговли, сказал заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква во время конференции "Торговые войны: искусство защиты", сообщает Европейская правда.

"Соединенные Штаты и сейчас является одним из ключевых партнеров Украины, в том числе – в таких важных секторах, как ядерная энергетика. Мы ожидаем, что смена администрации откроет возможность для нашего сотрудничества в новых секторах, таких как IT или искусственный интеллект, а также ожидаем усиления нашего сотрудничества в энергетике, в первую очередь возобновляемой, и в торговле сжиженным газом", – заявил он.

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Игорь Жовква также заявил о целесообразности создания зоны свободной торговли с США.

"Это очень хорошая идея, над которой нам надо начать думать уже сейчас. У нас есть пакет предложений об усилении торговли с Соединенными Штатами, и мы уже готовы к диалогу с новой администрацией", – добавил он.