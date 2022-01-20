В России возмущены военной поддержкой Украины Западом: Захарова пугает "военными провокациями"

Мария Захарова считает, что Британия должна прекратить поставки вооружения Украине / Reuters

В МИД РФ заявили, что высказывания США о подготовке Москвой наступления на Украину "необходимы Соединенным Штатам, чтобы создать фон для их собственных масштабных военных провокаций".

В качестве "подтверждения" готовящихся Западом провокаций в МИД называют переброску Британией и Канадой вооружения и инструкторов в Украину, пишет российский Интерфакс.

"Наши опасения подтверждают последние сообщения, которые появляются в СМИ со ссылкой на официальные структуры, источники... Уже несколько дней Британия военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет на Украину оружие. Совершенно это очевидно уже, было организованно не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять с собой на борт до 77,5 тонн груза, то есть в общей сложности порядка 460 тонн вооружений", - заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, призвав прекратить "содействовать милитаризации Украины".

Вторжение РФ в Украину: о чем предупреждает Запад

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новую атаку на Украину в "очень короткие сроки". При этом он надеется, что РФ сможет придерживаться мирного пути разрешения ситуации.

Позже президент США Джо Байден заявил, что пригрозил главе России Владимиру Путину невиданными санкциями в случае ее полномасштабного вторжения в Украину. По словам Байдена, Россию "отрежут" от доллара.