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Байден сравнил возможное вторжение РФ в Украину со Второй мировой войной

20 января 2022, 07:17
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Единственное, что может быть хуже преднамеренной войны, это непреднамеренная война, сказал Байден и выразил беспокойство, что это может выйти из-под контроля.

Джо Байден
Джо Байден считает, что Путин хочет проверить готовность США и НАТО / Фото Reuters

Президент США Джо Байден считает, что вторжение России в Украину повлекло бы самые серьезные последствия для мира со времен Второй мировой войны.

"Конечно, есть повод для опасений. Если он вторгнется в Украину... Такого не происходило со времен Второй мировой войны. Это имело бы самые серьезные последствия из того, что происходило в мире с точки зрения войны и мира со времен Второй мировой войны", - сказал Байден во время пресс-конференции в Белом доме.

Президент США заявил о своем беспокойстве из-за возможности того, что вторжение РФ в Украину может привести к конфронтации между Россией и странами НАТО.

"Я очень обеспокоен. Единственное, что может быть хуже преднамеренной войны, это непреднамеренная война. И я обеспокоен, что это может выйти из-под контроля. Я надеюсь, что Владимир Путин понимает, что он не в лучшем положении, чтобы доминировать в мире", - добавил Байден.

При этом президент США уверен, что Путин не хочет войны с Западом. Байден считает, что Путин хочет проверить готовность США и НАТО.

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"Я до сих пор считаю, что Путин не хочет полномасштабной войны. Но я знаю, что он заплатит большую и серьезную цену, если он не изменит свои намерения уже сейчас. И я думаю, он всю жизнь будет сожалеть из-за такого решения", - сказал глава Белого дома и заверил, что США не будут сокращать свое военное присутствие в Европе.

Читайте такжеСанкции, писанные вилами по воде: почему новый пакет санкций США не испугает РоссиюКак сообщал Главред, президент США Джо Байден заявил, что пригрозил главе России Владимиру Путину невиданными санкциями в случае ее полномасштабного вторжения в Украину. По словам Байдена, Россию "отрежут" от доллара.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новую атаку на Украину в "очень короткие сроки". При этом он надеется, что РФ сможет придерживаться мирного пути разрешения ситуации.

Также Блинкен на брифинге в Киеве 19 января заявил, что Соединенные Штаты предложили России два пути для урегулирования ситуации вокруг Украины. В частности, дипломатию или конфликт, который будет иметь последствия.

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