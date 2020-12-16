В следующем году зарплаты всех медиков будут повышены - Шмыгаль

В 2021 году в Украине будут рекордные расходы на медицину.
В 2021 году в Украине будут рекордные расходы на медицину. В бюджете на следующий год заложено почти 160 млрд грн, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Это на 30 млрд больше, чем в этом году. И почти на 65 млрд больше, чем в 2019-м. То есть, за 2 года финансирование медицины вырастет более чем на 60%", - сообщил глава Кабинета Министров на своей странице в Telegram.
Премьер-министр уточнил, что в следующем году "зарплаты всех медиков будут повышены на 30%".
"Расходов на медицину в размере 5% ВВП будет достигнуто уже в 2023 году. При этом на следующий год мы планируем дооснащение 210 приемных отделений опорных больниц. Будет закуплено почти 450 автомобилей скорой медицинской помощи", - отметил Шмыгаль.
Он также рассказал, что финансирование борьбы с коронавирусом будет обеспечено на должном уровне.
"Государство продолжит обеспечивать бесплатное лечение для людей, а также все доплаты медикам, которые борются с COVID-19", - подчеркнула= премьер-министр.
Выплаты украинским медикам – о чем сообщалось ранее:
- 16 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Верховная Рада не поддержала предложения Минздрава по изменению законопроекта о бюджете на 2021 год. "Вчера был принят бюджет на 2021 год. Предложения, которые подал Минздрав исходя из своих расчетов, не учли. Да, мы видим увеличение финансирования медицины в абсолютных цифрах, но увеличение не значит минимально достаточного уровня для финансирования медицины", - сказал министр.
- 18 ноября Фонд социального страхования назначил пожизненные выплаты для шести медиков, которые переболели коронавирусом. Выплаты будут осуществлять каждый месяц.
- 9 ноября стало известно, что в Украине не повысили зарплаты семейным врачам, несмотря на заявления министра здравоохранения Максима Степанова. Как сообщили в министерстве финансов, такое увеличение не было согласовано.
- 20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарплаты врачей в Украине в 2021 году вырастут до 25 тысяч гривен. Также повысят зарплаты медсестер и младшего медицинского персонала.