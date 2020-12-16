В следующем году зарплаты всех медиков будут повышены - Шмыгаль

Шмыгаль заявил о повышении зарплат всех медиков / УНИАН

В 2021 году в Украине будут рекордные расходы на медицину. В бюджете на следующий год заложено почти 160 млрд грн, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Это на 30 млрд больше, чем в этом году. И почти на 65 млрд больше, чем в 2019-м. То есть, за 2 года финансирование медицины вырастет более чем на 60%", - сообщил глава Кабинета Министров на своей странице в Telegram.

Премьер-министр уточнил, что в следующем году "зарплаты всех медиков будут повышены на 30%".

"Расходов на медицину в размере 5% ВВП будет достигнуто уже в 2023 году. При этом на следующий год мы планируем дооснащение 210 приемных отделений опорных больниц. Будет закуплено почти 450 автомобилей скорой медицинской помощи", - отметил Шмыгаль.

Он также рассказал, что финансирование борьбы с коронавирусом будет обеспечено на должном уровне.

"Государство продолжит обеспечивать бесплатное лечение для людей, а также все доплаты медикам, которые борются с COVID-19", - подчеркнула= премьер-министр.

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