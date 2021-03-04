В Слуге народа объяснили, почему отменят перевод часов в Украине

Законопроект об отмене перевода часов в Украине будет окончательно принят Верховной Радой - Корниенко / УНИАН

Законопроект об отмене перевода часов в Украине будет окончательно проголосован Верховной Радой. Документ является системным и уточняет множество понятий. Кроме того, законом установят единое время на всех украинских территориях, включая и те, которые захвачены Россией, заявил в интервью Интерфакс-Украина глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

"Думаю, да. Мне кажется, что возражений особых не будет. В первом чтении парламент уже проголосовал. Это же системный закон, он не только о последнем переходе на летнее время – это, скажем, его такая пиаровская составляющая", - считает парламентарий.

Также он уточнил, что законопроектом предлагается введение понятия "секунда" и определение уточнения ряда терминов, среди которых час, минута, день, месяц год, григорианский календарь и т.д. Нардеп считает это важными моментами.Читайте такжеУкраинцы заплатят 2 млрд грн за отмену перевода часов – эксперт

Кроме того, председатель партии СН сказал, что законопроект закрепляет и идеологическую составляющую. На всей территории Украины, включая оккупированные районы, будет установлено единое киевское время.

"Мы совершаем проукраинский шаг, устанавливая и закрепляя на всей территории Украины без исключения (в том числе, на временно оккупированной Российской Федерацией) единое киевское время (как известно, на временно оккупированных территориях Украины установлено время государства-агрессора)", - подчеркнул Александр Корниенко.

Перевод часов в Украине