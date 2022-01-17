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В Слуге народа отреагировали на "помпезное" возвращение Порошенко, сравнив его с Медведчуком

17 января 2022, 16:40

В политсиле назвали события после прилете экс-президента "проявлением позорных привычек старой политики".

Петр Порошенко
Петр Порошенко / УНИАН

Партия Слуга народа опубликовала официальное заявление по поводу сегодняшних акций в поддержку Петра Порошенко. Происходящее в политсиле назвали "искуственным скандалом и провокацией".

Заявление партии обнародовала пресс-секретарь Юлия Палийчук в своем Telegram.

"Сегодня Петр Порошенко пытался устроить абсолютно искусственный скандал и спровоцировать гражданское противостояние – вместо того, чтобы цивилизованно и спокойно выполнить необходимые процедуры, требуемые законом",- говорится в заявлении.

В Слуге народа действия пятого президента Украины назвали "проявлением позорных привычек старой политики".

Читайте также"Когда знаешь результат заранее": Порошенко уснул на заседании суда"Но нет иллюзий и не надеемся, что от этих привычек Петр Порошенко откажется. В то же время мы призываем представителей партии "Европейская солидарность" не участвовать в политических спектаклях и попытаться убедить своего лидера, что политизация и скандализация не могут быть заменой законным процедурам и судебному процессу", -

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Также Порошенко сравнили с Виктором Медведчуком, который проходит по том же деле.

"Обидно, но другой подозреваемый по "угольному делу", господин Медведчук, продемонстрировал больше уверенности в себе и выдержке, чем его давний товарищ господин Порошенко", - говорится в обращении.

Возвращение Порошенко в Украину

Напомним, утром 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл в аэропорт "Киев" (Жуляны) рейсом Wizzair из Варшавы.

Нардеп Европейской Солидароности Алексей Гончаренко заявил, что возле стойки паспортного контроля его встретили следователи Государственного бюро расследований и не отдавали паспорт.

Сам Порошенко заявил, что ему не отдают паспорт уже более 10 минут. Он назвал происходящее провокацией и призвал пустить его на территорию Украины. Он также выступил перед зданием аэропорта перед своими сторонниками.

Автор: Сергей Кущ
viber
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