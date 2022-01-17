С матом, драками и разбитым авто: как Порошенко прорывался на заседание суда

Петр Порошенко вернулся в Украину со скандалом / УНИАН

В понедельник, 17 января, в международном аэропорту Киева сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко подрались с автомобилистами.

Конфликты между водителями и последователями политика попали на видео. Один из роликов опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.

Несколько мужчин в камуфляжной форме, которых назвали сторонниками Порошенко, перегородили дорогу потоку машин. Они проигнорировали крики девушки из ближнего к ним автомобиля с требованием освободить дорогу для проезда. Прогнать их удалось только прибывшим сотрудникам полиции.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

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На другом видео толпа людей, которых также обозначили как сторонников бывшего президента, уже сама несколько раз ударила автомобиль. Произошедшее снял водитель, находившийся в машине во время нападения.

Агрессивные люди запрыгнули к автомобилисту на капот, разбили лобовое стекло, сломали левое боковое зеркало.

Добавим, что самому Порошенко в аэропорту пришлось пробиваться через толпу журналистов и сопровождавших его лиц. В порыве экс-"гарант" не выдержал и смачно выругался.

"Вашу мать…", - прокричал Порошенко, прорываясь сквозь толпу.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику:

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Добавим, что автомобили из кортежа нардепа и пятого президента Украины Петра Порошенко по дороге из аэропорта в Печерский районный суд нарушили правила дорожного движения.

Машины повернули налево из ряда, который предусматривает движение прямо или направо, после чего выехали на полосу для общественного транспорта.

Возвращение Порошенко в Украину

Утром 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл в аэропорт "Киев" (Жуляны) рейсом Wizzair из Варшавы.

Нардеп Европейской Солидароности Алексей Гончаренко заявил, что возле стойки паспортного контроля его встретили следователи Государственного бюро расследований и не отдавали паспорт.

Сам Порошенко заявил, что ему не отдают паспорт уже более 10 минут. Он назвал происходящее провокацией и призвал пустить его на территорию Украины.

Он также выступил перед зданием аэропорта перед своими сторонниками.

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