В СНБО намерены "зачистить" страну от агентов России

Данилов / Скриншот YouTube

Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировалосвобождение Украины от агентов влияния РФ, предателей и коллаборантов.

В своем Twitter он призвал украинских политиков самостоятельно сообщать о наличии у них гражданства другой страны.

"Человек, занимающийся политикой, должен публично сообщить о наличии у него другого гражданства, кроме украинского. Мы будем и дальше упорно очищать страну от агентов влияния РФ, предателей и коллаборантов", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, во Львове апелляционный суд №8 запретил скандально известную своей пророссийской позицией партию Анатолия Шария.

"Восьмой апелляционный суд Львова запретил "Партию Шария". Это вторая попытка Минюста запретить эту пророссийскую партию, и она наконец-то стала результативной. Впервые СБУ требовала запретить "Партию Шария" в Окружном административном суде города Киева год назад", ‒ рассказали в движении "Честно".

Также сообщалось, что львовский апелляционный административный суд принял ходатайство Министерства юстиции и запретил в Украине деятельность пророссийской политической силы Оппозиционная платформа – За жизнь. Имущество партии, согласно решению суда, передается государству.

Читайте также: