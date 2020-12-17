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В ТКГ пожаловались на неподобающее поведение пропутинских боевиков

17 декабря 2020, 19:45

Диалог между жителями Донбасса в рамках ТКГ просто невозможен.

Донбасс,война
Боевики Донбасса блокируют выступления переселенцев / УНИАН

Боевики Донбасса блокируют выступления переселенцев из состава украинской делегации во время заседаний ТКГ, но представители ОБСЕ, которые являются модераторами переговоров, совершенно не реагируют на такое поведение боевиков.

Об этом на странице в Facebook заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, который представляет переселенцев из Донбасса. По его словам, на вчерашнем заседании ТКГ возник скандал из-за того, что глава украинской делегации Леонид Кравчук передал ему слово. Представители "Л/ДНР" начали блокировать выступление, а потом один из них перешел на нецензурную лексику.

Представители ОБСЕ, как рассказал Гармаш, вместо того, чтобы унять представителей боевиков, не дали ему закончить свое выступление. По его мнению, этот инцидент показал несостоятельность ОБСЕ быть модератором переговоров.

"Именно в результате "пророссийского" модерирование ОБСЕ переговоров, диалог между жителями Донбасса в рамках ТКГ просто невозможен ... по крайней Мере, пока не изменится состав российской делегации", - добавил он.

Переговоры по Донбассу

  • Секретарь СНБО Сергей Кривонос заявил, что Украина должна укреплять свой военный потенциал для того, чтобы вести переговоры с Россией на равных. Российский президент Владимир Путин не пойдет на уступки Владимиру Зеленскому, так как Москва сильнее Киева в военном плане.
  • Глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук считает, что проблемой в переговорном процессе Украины и России являются Минские соглашения. Россия требует проведения выборов перед тем, как российские войска должны быть выведены из ОРДЛО.
  • Леонид Кравчук 16 декабря заявил о том, что Россия должна взять на себя ответственность за выполнение договоренностей, достигнутых лидерами стран Нормандского формата 9 декабря 2019 года.

ОРДЛО ТКГ Леонид Кравчук новости Украины Сергей Гармаш новости Донбасса
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