В ТКГ пожаловались на неподобающее поведение пропутинских боевиков

Боевики Донбасса блокируют выступления переселенцев / УНИАН

Боевики Донбасса блокируют выступления переселенцев из состава украинской делегации во время заседаний ТКГ, но представители ОБСЕ, которые являются модераторами переговоров, совершенно не реагируют на такое поведение боевиков.

Об этом на странице в Facebook заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, который представляет переселенцев из Донбасса. По его словам, на вчерашнем заседании ТКГ возник скандал из-за того, что глава украинской делегации Леонид Кравчук передал ему слово. Представители "Л/ДНР" начали блокировать выступление, а потом один из них перешел на нецензурную лексику.

Представители ОБСЕ, как рассказал Гармаш, вместо того, чтобы унять представителей боевиков, не дали ему закончить свое выступление. По его мнению, этот инцидент показал несостоятельность ОБСЕ быть модератором переговоров.

"Именно в результате "пророссийского" модерирование ОБСЕ переговоров, диалог между жителями Донбасса в рамках ТКГ просто невозможен ... по крайней Мере, пока не изменится состав российской делегации", - добавил он.

Переговоры по Донбассу