Витренко "нацелился" на новое кресло в правительстве / УНИАН

Бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" Юрия Витренко могут назначить на должность и.о. министра энергетики.

Сегодня, 21 декабря появилось официальное подтверждение этой информации. Юрий Витренко подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики. В реестре НАПК она была зарегистрирована в понедельник утром.

В документе указано, что в 2019 году Витренко заработал по основному месту работы в "Нафтогазе" 53,25 миллиона гривен и еще 2,23 миллиона гривен как глава набсовета "Укрнафты".

Ему также принадлежит компания AYA Securities (Киев).

Юрий Витренко – что о нем сообщалось ранее: