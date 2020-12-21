Витренко "нацелился" на новое кресло в правительстве

Юрий Витренко подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики.
Бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" Юрия Витренко могут назначить на должность и.о. министра энергетики.
Сегодня, 21 декабря появилось официальное подтверждение этой информации. Юрий Витренко подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики. В реестре НАПК она была зарегистрирована в понедельник утром.
В документе указано, что в 2019 году Витренко заработал по основному месту работы в "Нафтогазе" 53,25 миллиона гривен и еще 2,23 миллиона гривен как глава набсовета "Укрнафты".
Ему также принадлежит компания AYA Securities (Киев).
Юрий Витренко – что о нем сообщалось ранее:
- 17 декабря Верховная Рада Украины не поддержала назначение бывшего топ-менеджера НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко на пост первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины.
- 16 июля исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко отработал последний день в компании.
- 13 мая исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что его увольняют, и он работает в компании последние два месяца.
Автор: Адриана Бубновская