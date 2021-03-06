Витренко рассказал, когда Украина отделится от энергосистемы России / УНИАН

В 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Беларуси и перейдет в изолированный режим работы, заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

"Процесс синхронизации выходит на финишную прямую - в 2022 году ОЭС Украины отделится от энергосистем России и Беларуси и перейдет в изолированный режим работы. После этого, в 2023 году, произойдет полная синхронизация с ENTSO-E", - подчеркнул глава Минэнерго в ходе онлайн встречи с министром энергетики Литовской Республики Дайнюсом Крейвисом, сообщает Министерство энергетики Украины.

Отмечается, что синхронизация с ENTSO-E обеспечит демонополизацию рынка электроэнергии в Украине и поможет внедрить на нем действенные прозрачные европейские правила и процедуры.

"Мы понимаем, что Украина имеет проблему с поставками электроэнергии из Европы при пиковых нагрузках. Поэтому рассматриваем возможность расширения, строительства новых генерирующих мощностей, которые удовлетворили бы наши потребности", - сказал Витренко.

Глава Минэнерго отметил, что стратегическая позиция Министерства энергетики - не поддерживать импорт электроэнергии из России и Беларуси, поэтому Минэнерго нарабатывает механизмы прохождения осенне-зимнего периода без такого импорта.

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