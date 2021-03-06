Витренко рассказал, когда Украина отделится от энергосистемы России

Глава Минэнерго отметил, что стратегическая позиция Министерства энергетики - не поддерживать импорт электроэнергии из России и Беларуси.
В 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Беларуси и перейдет в изолированный режим работы, заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко.
"Процесс синхронизации выходит на финишную прямую - в 2022 году ОЭС Украины отделится от энергосистем России и Беларуси и перейдет в изолированный режим работы. После этого, в 2023 году, произойдет полная синхронизация с ENTSO-E", - подчеркнул глава Минэнерго в ходе онлайн встречи с министром энергетики Литовской Республики Дайнюсом Крейвисом, сообщает Министерство энергетики Украины.
Отмечается, что синхронизация с ENTSO-E обеспечит демонополизацию рынка электроэнергии в Украине и поможет внедрить на нем действенные прозрачные европейские правила и процедуры.
"Мы понимаем, что Украина имеет проблему с поставками электроэнергии из Европы при пиковых нагрузках. Поэтому рассматриваем возможность расширения, строительства новых генерирующих мощностей, которые удовлетворили бы наши потребности", - сказал Витренко.
Глава Минэнерго отметил, что стратегическая позиция Министерства энергетики - не поддерживать импорт электроэнергии из России и Беларуси, поэтому Минэнерго нарабатывает механизмы прохождения осенне-зимнего периода без такого импорта.
Импорт электроэнергии из России – о чем сообщалось ранее:
- 1 февраля две украинские компании получили доступ к межгосударственным сечениям для импорта электроэнергии из России.
- И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что одной из его главных задач на посту будет отсоединение Украины от энергосистемы с Россией и Беларусью. При этом Витренко подчеркнул, что такой шаг будет в интересах Украины, ее энергетической безопасности.
- Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что Украина сможет обойтись без импорта электроэнергии из России, если подготовится к следующему отопительному сезону, в частности, должным образом отремонтирует атомные энергоблоки и блоки ТЭС.