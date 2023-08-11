Вопросы решают без РФ: страны Юга увидели слабость диктатора Путина – эксперт

Страна-агрессор Россия проигрывает Глобальный Юг, убежден Тарас Загородний.

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Тарас Загородний оценил перспективы переговоров без РФ / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Самым положительным сигналом в прошедших переговорах в Джидде по Формуле мира было то, что они прошли без России, заявил политический эксперт Тарас Загородний.

Вторым позитивным сигналом можно назвать подключение к этой теме Китая, а третий – место проведения в Саудовской Аравии, подчеркнул он в интервью Главреду.

"Страны Запада и Глобального Юга собрались в Саудовской Аравии, скорее, не из-за войны в Украине, а по причине поведения России. Саудовская Аравия и страны, которые были представлены на переговорах, уже решали множество вопросов. Они видят, что Россия ведет себя неконструктивно. И если на первых этапах войны страны Юга считали, что Россия "воюет против НАТО", то теперь ситуация меняется", - убежден эксперт.

Он говорит, что страны Глобального Юга видят, что Украина не просто держится, а наносит удары в ответ.

"Россия же не предпринимает никаких действий при вступлении той же Финляндии в НАТО. И уже есть понимание того, что Москва уничтожает Киев. Кроме того, они увидели слабость Путина после рейда Пригожина и пришли к выводу, согласно которому Путин – фигура, с которой для них нет будущего", - подчеркнул собеседник.

По его словам, нельзя забывать и об интересе Саудовской Аравии к Украине, ведь Эр-Рияд проявляет заинтересованность к украинскому оборонно-промышленному комплексу, самолетостроению, аграрному сектору, химической промышленности.

"Россия проигрывает Глобальный Юг. Москва добивалась поддержки в этих странах, в том числе, и антиколониальными лозунгами времен Советского Союза. Китай и другие страны, какими бы они ни были, обеспечивают безопасность Юга. А Россия идет по пути доктрины Суркова, которую он описал в статье "Распаковка хаоса", - пояснил он.

Эксперт говорит, что сам факт переговоров о России без РФ очень "бесит Москву", ведь она понимает, что вопросы начинают решаться без нее.

"Это окно возможностей для нас, но далеко не факт, что все эти страны заинтересованы в проигрыше России – в некотором смысле они готовы к боевой ничьей за счет территорий Украины", - резюмировал он.

Смотрите видео - интервью Тараса Загороднего Главреду:

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Ранее Загородний заявил о том, что удары по Москве и перенос войны в РФ усилят Украину на переговорах. Украина должна управлять войной, иначе может появиться риск того, что переговоры будут не в наших интересах, считает политический эксперт Тарас Загородний.

Напомним, ранее Загородний говорил о том, что Украине надо наносить удары по РФ, но ее распад не нужен США и КНР. Лишение России выходов к Черному морю и обеспечение выхода Украины к границам Грузии стало бы болезненным ударом для страны-агрессора, считает Тарас Загородний.

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