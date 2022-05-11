Война РФ против Украины завершится после того, как Киев вернет своих людей и территории – Зеленский

Переговоры не должны проходить в формате ультиматумов - Зеленский / president.gov.ua

Война, которую РФ развязала против Украины, будет закончена тогда, когда Киев вернет своих людей и территории. Сейчас украинское государство борется за право на жизнь, теряя в боевых действиях жизни лучших украинцев. Переговоры с Москвой могут вестись исключительно с позиции понимания Россией катастрофичности своих решений и готовности понести наказания за свои преступления. После военных преступлений россиян в Буче, Ирпене и Мариуполе и других населенных пунктах, все меньше готовности вести переговоры с Москвой. Диалог не должен быть в форме ультиматумов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего онлайн-общения со студентами ведущих высших учебных заведений Франции он сказал о том, что война завершится после того, как Украина сможет вернуть своих людей и территории.

Читайте такжеВСУ бьют войска РФ: Харьковщина освобождается, на пяти направлениях враг перешел в оборону – Генштаб"Война закончится для украинского народа только тогда, когда мы вернем свое. Это правда. Я откровенно говорю: нам не нужно лишнего… Мы хотим вернуть мир в наше государство, на нашу землю", - сказал президент и добавил, что российское государство постепенно оккупировало все права украинцев, и дошла до права на жизнь.

Зеленский объяснил французской молодежи, что Украина в данный момент борется за свою жизнь, теряя жизни лучших украинцев.

По его словам, переговоры Киева и Москвы могут проводиться только с тех позиций, согласно которым Россия признает катастрофичность своих решений и будет готова нести наказание за преступления, которые были совершены в Украине.

Смотреть онлайн встречу президента Зеленского с студентами из Франции

Читайте такжеЗахват областей Украины, Киева и присоединение регионов к России: Генштаб ВСУ раскрыл планы МосквыПрезидент также сказал, что после выявление доказательств массовых пыток украинцев и их убийств россиянами в освобожденных населенных пунктах и преступлений в Буче, Ирпене и Мариуполе, уровень готовности ведения переговоров с Россией резко снижается.

Владимир Зеленский подчеркнул, что переговоры должны проходить в рамках диалога, а не в формате ультиматумов.

Война России против Украины

Во второй половине апреля в России заявили о начале второй фазы своей так называемой "спецоперации" против Украины. Замкомандующего войсками Центрального округа Рустам Миннекаев сделал заявление, согласно которому российские войска собираются оккупировать все районы Донбасса, южные украинские регионы и прорубить коридор в захваченный Крым.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович полагает, что ВСУ могут пойти в контрнаступление уже в середине июня. До конца мая-начала июня украинские войска должны получить тяжелое оружие от Запада. После применения такого вооружения баланс сил на определенном направлении может поменяться.

Советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что планы России по окружению войск Украины проваливаются. В районе Херсонской области наступление оккупантов заглохло, а на севере Харьковской области ВСУ могут перекрыть им тылы. Спустя 10 дней россияне могут перейти к тактике "ползучей оккупации" и остановить активное наступление.

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