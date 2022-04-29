Войска РФ 24 февраля атаковали Офис президента: мы отбивалась, там были моя жена и дети – Зеленский

Честно говоря, у меня никогда не было цели получить такие знания, - Зеленский / Офис президента

Войска России в первые часы после начала полномасштабного военного вторжения на территорию Украины пытались штурмовать Офис президента, в котором находился глава государства, его семья и команда. Украинские военные уже сражались с российскими оккупационными войсками на улицах. Практически за несколько минут захватчики оказались у здания ОП, выстрелы были слышны в стенах здания на Банковой. Оккупанты планировали убить президента, или взять его с семьей в заложники. Начались перестрелки вокруг правительственного квартала. Главе государства и помощникам раздали бронежилеты и автоматы. США предлагали эвакуацию в Польшу, но в ответ получили просьбу о предоставлении оружия. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью журналисты Time Саймону Шустеру он рассказал о том, что когда началась война, в Офисе президента находились жена, дети главы государства и помощники. Чиновники на Банковой пытались защитить здание любыми подручными средствами, а ВСУ уже бились с оккупантами на улицах.

Выяснилось, что российские войска за несколько минут оказались у президентской администрации. Выстрелы военных были слышны в стенах Офиса президента Украины.

Войскам РФ ставили задачу – убить президента Украины, или взять в заложники его и его семью

Как сообщили Зеленскому, ударным группам РФ, которые оказались на парашютах в центре Киева, поставили задачу – убить президента или взять в заложники его и его семью. Вокруг правительственного квартала шли перестрелки. Охранники выключили свет и привезли для Зеленского и его команды около десятка бронежилетов и автоматов.

"Российские войска дважды пытались штурмовать", - рассказал советник руководителя ОП Алексей Арестович.

Зеленский акцентировал внимание на том, что в момент попытки штурма Офиса там находились его жена и дети.

"Мне нужны боеприпасы, а не убежище"

Соединенные Штаты Америки, а также другие государства, предлагали президенту и его команде эвакуироваться из Киева и создать правительство в изгнании. Вероятно, в восточной Польше. Однако в ходе разговора по защищенной линии Зеленский отказался от такого предложения.

"Мне нужны боеприпасы, а не убежище", - сказал президент.

"Я состарился от этой жестокости"

Через два месяца после начала жестокой войны со страшным количеством жертв, президент поделился своими мыслями и переживаниями. Он сказал, что героическое сопротивление украинцев врагу продолжается.

"Я состарился от этой жестокости. Я состарился от увиденного и пережитого гнева. Это связано с количеством погибших и пытками, которые совершали российские солдаты против украинцев. Честно говоря, у меня никогда не было цели получить такие знания...", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Война России против Украины

Президент РФ Владимир Путин рано утром, 24 февраля, объявил о войне России против Украины. Военные действия он назвал "специальной военной операцией". Российские войска осуществили вторжение на территорию Украины со своей страны и с Беларуси. Пошли ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры украинского государства.

Война продолжается. Силы обороны Украины отражают вражеские атаки российских оккупационных войск.

Президент Владимир Зеленский 18 апреля заявил о начале наступления России на Донбассе. Оккупанты стянули в регион большое число войск и военного контингента. Украинцы продолжают сражаться.

Советник главы ОП Алексей Арестович сказал, что армия Украины готовится к контранступлению на захваченные позиции войск РФ. Как только Запад предоставит Киеву тяжелое вооружение, украинские войска немедленно перейдут в наступление.

Как полагает Арестович, войска Украины могут начать наступление на российских оккупантов к середине июня. До конца мая-начала июня Киеву должны предоставить нужное количество вооружений. Применение такого оружия может изменить баланс сил на некоторых участках фронта.

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