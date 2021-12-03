"Враг атакует – мы наносим контрудар": Резников заявил о страхе в "ЛДНР" из-за Bayraktar на Донбассе

В ряды боевиков "ЛДНР" из-за Bayraktar боятся записываться "добровольцы" - Резников / usm.media

После того, как силы ООС вынужденно нанесли удар по позициям российских гибридных войск на Донбассе с беспилотника Bayraktar, сторонники боевиков "ЛДНР" стали опасаться записываться на службу в рядах незаконных вооруженных формирований. Применяя БПЛА, Украина не нарушает "Минск" и действует в ответ на провокационные обстрелы. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В ходе своего выступления в Верховной Раде в пятницу, 3 декабря, он сказал о том, что украинские войска не нарушают Минских соглашений и не идут в атаку в зоне конфликта. Оружие применяется в случае нарушения противником режима тишины. Когда механизм предупреждения через ОБСЕ не действует, силы ООС вынуждены открывать огонь.Читайте такжеУдар Bayraktar Украины на Донбассе и реакция Путина: дипломат оценил вероятность военной операции РФ

"Мы не нарушаем Минские соглашения, мы не атакуем в зоне ООС. В случае, если враг нарушает режим тишины, убивают наших военных, мы предупреждаем через ОБСЕ о том, чтобы они прекратили обстрелы. Если этот механизм не работает, ВСУ, пользуясь ст. 51 устава ООН о праве на самозащиту, используют все необходимые силы и средства", - объяснил Резников.

Также он добавил, что в рядах российско-террористических войск на Донбассе стали опасаться подписывать контракт и идти на службу в "ЛДНР" после того, как ВСУ применили беспилотник Bayraktar

"Всем известен факт, что мы были вынуждены использовать Bayraktar с одним четким выстрелом по соответствующем пушечной установке. По данным нашей разведки на сегодняшний день в оккупационных войсках уже боятся записываться на контракт и служить в таких формированиях. Они понимают, чем это может закончиться", - подчеркнул Алексей Резников.

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Применение ВСУ беспилотника Bayraktar на Донбассе

Вооруженные силы Украины 26 октября применили беспилотный летательный аппарат Bayraktar в ходе российско-украинского конфликта на Донбассе. Российские вооруженные формирования обстреляли позиции ВСУ из гаубиц Д-30 в районе Гранитного. Два украинских военных получили ранения, один из них погиб. Силы ООС по приказу главнокомандующего армии Залужного открыли ответный огонь по позициям противника. В результате была уничтожена вражеская пушка.

Франция и Германия выразили обеспокоенность обострением вооруженной конфронтации на Донбассе и применением Украиной беспилотника Bayraktar. Париж и Берлин призвали стороны конфликта к стабилизации ситуации и заявили о продолжении работы в рамках нормандского формата.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что БПЛА Bayraktar дислоцированы не только на Донбассе, но и в северных и южных регионах Украины. Войска готовы применить беспилотник в любое время суток, включая боевые условия.

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