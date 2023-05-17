"Все произойдет очень быстро": Кулеба заявил, что многие страны готовы дать Украине авиацию

Вопрос поставок Украине боевой авиации решится даже раньше, чем ожидает украинское общество, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Коалиция по боевой авиации для Украины появится уже в этом году - Кулеба / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Многие государства готовы создать авиационную коалицию, чтобы передать Украине боевую авиацию. Вопрос решится уже в текущем году. Когда появится коалиция, ситуация с поставками Киеву военных самолетов решится очень быстро. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что множество стран готовы создать коалицию, деятельность которой будет направлена на предоставление Украине боевых самолетов.

По словам главы МИД, авиакоалиция появится уже в текущем году. Как только она сформируется, процесс передачи боевых самолетов Киеву запустится очень быстро.

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"Авиационная коалиция сформируется точно в этом году. Я не сомневаюсь. А когда фактически уже западные самолеты с нашими пилотами будут контролировать наше небо, этот вопрос еще требует дополнительного ответа. Но когда сформируется коалиция, все будет происходить очень быстро", - добавил Дмитрий Кулеба и подчеркнул, что вопрос авиации будет решен быстрее, чем того ожидают украинцы.

Истребители F-16 для Украины

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее объявил о том, что Лондон начнет обучение украинских пилотов управлять истребителями F-16.

Украинцы будут работать по программе, которая позволит получить навыки пилотирования любых типов самолетов. При этом Британия работает с другими странами по вопросу поставок Украине боевых самолетов F-16.

Советник министра обороны Юрий Сак заявил, что Украина намерена получить 40-50 истребителей F-16 от западных партнеров.

Поставки помогут создать 3-4 эскадрильи для защиты неба от ударов со стороны страны-агрессора России. По словам Сака, пока Украине "нечем остановить" российские самолеты, которые несут планирующие авиабомбы.

Cодиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в интервью Главреду сказал, что Украина может получить истребители F-16 в течение 3-6 месяцев. По его словам, в скором времени украинские специалисты начнут осваивать навыки управления такими боевыми самолетами.

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