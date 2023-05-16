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Подготовка пилотов вот-вот начнется: Мельник сказал, когда Украина получит F-16

Ангелина Подвысоцкая
16 мая 2023, 17:38 обновлено 16 мая, 17:43
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Украина может получить современные самолеты F-16 уже через пол года.
Алексей Мельник, самолет F-16
Украина может через пол года получить самолеты F-16 / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Украина вскоре может получить западные современные истребители F-16. Украинские пилоты уже начали готовиться к эксплуатации. Это первый сигнал, который может свидетельствовать о дальнейшей передачи самолетов. Об этом в интервью Главреду рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

Он не исключил, что в ближайшее время украинские пилоты начнут практическую и теоретическую подготовку на современных тренажерах-симуляторах, которые на земле смогут подготовить к пилотированию в воздухе.

"Это недешево, но значительно дешевле, чем подготовка непосредственно на самолете. Если сейчас еще нет политического решения по предоставлению Украине F-16 можно пойти на определенный финансовый риск для начала подготовки, чтобы сократить процесс в целом", - сказал Мельник.

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Он отметил, что на обучение нужно отправлять достаточно молодые и опытные пилоты.

"Те разговоры, которые мы порой слышали о том, что на подготовку нужны год-два, не касаются этой категории летчиков, ведь при интенсивной подготовке летного состава реально можно говорить о 3-6 месяцах. Кроме того, есть и дополнительные параметры – технический состав, логистические вопросы, аэродромная сеть", - сказал Мельник.

Эксперт убежден, что такие самолеты Украина может получить примерно через пол года.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Передача Украине самолетов F-16

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал работу украинской авиации в войне против России и заявил, что Украине нужны самолеты F-16.

Дания будет принимать решение о предоставлении Украине боевых самолетов F-16 совместно с партнерами Украины. Такое решение может быть принято до лета этого года. Но первым шагом к предоставлению истребителей станет обучение украинских пилотов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.

Тем временем Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий давит на главу Пентагона с требованием предоставить больше информации о том, что нужно для отправки истребителей F-16 в Украину.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине "сейчас не нужны" американские истребители F-16. По его словам, Украине передают то вооружение, которое необходимо ВСУ, чтобы обеспечить возможность успехов на фронте весной, летом и в начале осени.

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