Встреча Рамштайн-6 войдет в историю: Украине помогут закрыть небо от агрессии РФ

ПВО Украина, Рамштайн / Коллаж АрмияИнформ, Facebook А. Маляр

В ходе встречи Рамштайн-6 принимаются решения, благодаря которым она войдет в историю. Украина получит новые системы ПВО и сможет закрыть небо от угроз России с воздуха. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что на заседании союзников Украины в формате Рамштайн, которое проходит в среду, 12 октября, принимаются нужные для нашего государства решения относительно ПВО. Поставки новых ЗРК помогут Украине закрыть небо от вражеских атаки.

"Усиление системы ПВО Украины – это то, что нам нужно. Очередной "Рамштайн". Для нас он исторический, потому что принимаются решения о закрытии нашего неба. Именно современные системы ПВО для Украины были темой наших последних разговоров с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном", - подчеркнул Андрей Ермак.

Военная помощь Украине от США

В начале октября посол Украины в Штатах Оксана Маркарова сделала заявление о том, что Киев и Вашингтон обсуждают возможность поставок дальнобойных ракет. Дипломат отметила, что Украина не против советоваться с Западом относительно целей в случае получения ракет дальностью больше 100 километров.

Президент США Джо Байден 4 октября позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По итогам разговора лидеров двух государств стало известно, что Украина получит военную помощь на сумму 625 миллионов долларов. В пакет включили и дополнительные РСЗО HIMARS.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников 11 октября рассказал, что Украина уже получила 4 дополнительных единиц HIMARS. Сведения подтвердили и в Офисе президента Зеленского.

Смотрите видео ТСН - дадут ли Украине ПВО по результатам "Раммштайна"

Другие новости: