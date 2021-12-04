Встреча Зеленского и Путина станет прорывом: Украина ждет первой "огромной победы" над Россией

Переговоры Зеленского и Путина станут признанием России своей роли в конфликте на Донбассе – Гармаш / Reuters

Прямые переговоры президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным будут означать признание Москвой себя в качестве стороны конфликта на Донбассе. Такой шаг станет безусловной дипломатической победой Киева и может запустить начало урегулирования российско-украинского конфликта. Зеленского поддерживает Запад, а любые договоренности, достигнутые с Путиным, будут рассматриваться Верховной Радой и участниками минского процесса. Поэтому предательства не будет. Об этом заявил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что в переговорах Зеленского и Путина есть положительные моменты. Если Кремль все-таки согласится на диалог, Москва фактически признает себя стороной конфликта на Донбассе. Это уже серьезная дипломатическая победа Киева, которая может стать началом процесса урегулирования вооруженной конфронтации.Читайте такжеБольшая война с Украиной обернется крахом режима Путина: у Зеленского сделали предупреждение России

"Я считаю, что если Зеленский поедет на такие переговоры, он не будет один на один. В этом случае он заручится поддержкой США, Германии, Франции, Великобритании, Канады, скажем так. Он не будет представлять позицию просто Украины, это будет позиция тех, кто нас сегодня поддерживает. Это первое. Второе. Если такие переговоры состоятся, то это будет уже автоматически означать, что Россия признала себя стороной конфликта, и это будет огромная дипломатическая победа и начало урегулирования конфликта", - полагает Гармаш.

Кроме того, реализации каких-либо договоренностей Зеленского и Путина не будет без Верховной Рады и рассмотрения документов в рамках минского процесса. В любом случае никто не поставит свою подпись под теми условиями, которые можно будет расценить как предательские.

"О чем бы ни договорился Зеленский с Путиным, он будет помнить, что он вернется в Киев, и ему нужно имплементировать, реализовывать эти договоренности. А они могут быть формализованы только в виде законов, в виде каких-то актов. Законы у нас принимает Верховная Рада, а не Зеленский. В ТКГ не Зеленский будет подписывать документы, а люди конкретные. Либо это будет Андрей Костин, который сегодня исполняет обязанности главы украинской делегации в ТКГ, либо Кравчук (Леонид Кравчук, глава украинской делегации в ТКГ). И они понимают, что им жить в этой стране, и у них есть своя политическая ответственность, историческая роль. Вряд ли они захотят поставить свою подпись под какими-то "предательскими" договоренностями Зеленского. Поэтому я не вижу ничего страшного, если такой диалог напрямую действительно состоится",- подчеркнул Сергей Гармаш.

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Переговоры по Донбассу

Президент Турции Реджеп Эрдоган 29 ноября сделал заявление о том, что он готов стать посредником в переговорах по урегулированию военного конфликта России и Украины. По его словам, Анкара смогла установить контакты, как с Банковой, так и с Кремлем.

Российские СМИ написали о том, что Эрдоган предложил Украине и России провести саммит по Донбассу при участии Турции. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг такую идею, подчеркнув, что Москва не признает себя участником конфликта на Донбассе.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина поддерживает стремление Турции стать посредником в переговорах Зеленского и Путина. На Банковой призвали Москву рассмотреть инициативу Эрдогана.

Представитель МИД России Мария Захарова повторила слова Пескова и заявила, что Анкара могла бы убедить Киев, дескать, "отказаться от агрессивных планов в отношении Донбасса" и якобы начать выполнять Минские соглашения в процессе переговоров с представителями российских боевиков "ЛДНР".

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