УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Признал сфальсифицированные на крови выборы": Олег Ляшко поздравил Лукашенко с победой

10 августа 2020, 10:35

Первый украинский политик поздравил "тирана" с победой на выборах, отметил экс-нардеп.

Ляшко поздравил Лукашенко с победой на выборах президента – Выборы в Беларуси 2020
Олег Ляшко поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента / УНИАН

Лидер Радикальной партии, бывший народный депутат Олег Ляшко поздравил действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на президентских выборах 2020.

Сейчас главное – не дать пролить кровь, чтобы не подорвать белорусское государство изнутри, написал экс-нардеп на своей странице в Facebook.

Бывший член Радикальной партии, экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем канале в Telegram отметил, что Ляшко первым из украинских политиков признал "сфальсифицированные на крови" выборы в Беларуси и поздравил "тирана" и "узурпатора" Лукашенко с победой.

"Поздравляю Александра Лукашенко с победой на президентских выборах. Сейчас самое важное – прекратить силовое противостояние, не дать проливать кровь…", – написал Ляшко.

Позже Ляшко удалил поздравление Лукашенко. Мосийчук отметил, что, возможно, кто-то "взломал" страницу политика.

Читайте такжеЛукашенко получил первое поздравление с победой на выборах от международного лидераНапомним, в Беларуси выборы состоялись 9 августа. После того, как закончились выборы и были объявлены результаты экзитполлов, согласно которым лидирует Александр Лукашенко, начались массовые акции протеста.

Во время акций протеста правоохранители применили силу, СМИ писали об одной жертве.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на "Майдан" в Беларуси. По словам главы Украины, уже очевидно, что далеко не все в Беларуси согласны с объявленными предварительными результатами выборов, и призвал Минск и белорусов к диалогу.

Олег Ляшко выборы в Беларуси Игорь Мосийчук
Сейчас вы просматриваете новость «"Признал сфальсифицированные на крови выборы": Олег Ляшко поздравил Лукашенко с победой». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:52
Белла Хадид без лифчка поиграла с грудью в пикантной фотосессии
10:47
Массовые беспорядки в Беларуси: Лукашенко сделал первое заявление Видео
10:36
Столкновения в Минске: правозащитники рассказали о гибели человека Видео
10:35
"Признал сфальсифицированные на крови выборы": Олег Ляшко поздравил Лукашенко с победой Видео
10:31
Лукашенко получил первое поздравление с победой на выборах от международного лидера Видео
10:30
Злоупотребления монополистов из Нафтогаза грозят всей реформе газовой отрасли - эксперты
10:27
Юрий Бардаш женился на киевской модели
10:25
Сумеет ли Трамп на выборах сожрать "священную корову" американцев мнение
10:15
Коронавирус в Украине и мире 10 августа: за сутки заразились 208 тысяч людей
10:03
"Пыз*ець": Лукашенко разделил Слугу народа Видео
10:00
Ромашка и шалфей: 6 ингредиентов для здоровья мозга Видео
09:56
Зеленский отреагировал на "Майдан" в Беларуси: дал Минску несколько советов Видео
09:41
Опасаются задержаний: штаб Тихановской в Минске забаррикадировался Видео
09:28
Лукашенко отдали победу на выборах президента: предварительные итоги голосования Видео
09:05
Коронавирус в Украине не сдает позиции: снова обнаружены больше тысячи новых больных
09:00
Как прожить дольше: смузи, продлевающий жизнь и молодость Видео
08:53
Из-за вспышки COVID-19 Черновицкая область может попасть в "красную зону"
08:50
Кровавые протесты в Беларуси: участникам акций грозят 15 лет тюрьмы Видео
08:45
Астролог назвал опасную дату, когда Путин может напасть на Украину
08:27
Стрельба по людям и светошумовые гранаты: что известно о задержанных в Беларуси Видео
08:22
Лукашенко взял курс на деградацию мнение
08:08
Симптомы рака: 5 сигналов вашей кожи Видео
08:00
Побеждает Лукашенко: ЦИК Беларуси озвучил предварительные итоги выборов президента Видео
07:33
Протесты в Беларуси: стало известно о первом погибшем Видео
07:21
Предвыборные страхи Трампа: возможен ли перенос выборов в США
07:15
"Идеальная": Jerry Heil в бикини показала аппетитную фигуру в бассейне Фото
06:55
Чем бы не закончились протесты в Беларуси, от них выиграет Россия мнение
06:29
Осенне-зимняя радуга: самые модные цвета одежды на грядущий сезон - фото Фото
06:07
Когда Медовый Спас 2020 – традиции, состав букета и запреты
05:33
Мир после пандемии: психотерапевт анонсировал серьезные перемены
04:51
Чего ждать от курса доллара: аналитик дал прогноз на неделю
04:19
Как заставить волосы расти быстрее: главные фокусы
03:41
В России женщина пришла в гости с трупом ребенка в пакете Видео
03:08
Третий день с Джодом Лоу - что это за сериал Видео
02:36
Как быстро похудеть на 10 кг по схеме Юлии Панковой
02:05
"Пуська украшена стразами": Волочкова сверкнула "заполированную пилотку"
01:59
"В Варшаве у Лукашенко три голоса": беларуский журналист назвал причину протестов Видео
01:30
Зараза остается: ученые шокировали хроническим симптомом после COVID-19 Видео
01:01
Врач развенчала миф о тяжелых последствиях COVID-19 Видео
00:42
Кравчук озвучил свой рецепт восстановления Донбасса
00:17
Когда сформируется коллективный иммунитет от COVID-19: врач назвал новые сроки
09 августа, воскресенье
23:55
Протесты в Минске: стрельба по демонстрантам, барикады и первые жертвы Видео
23:23
Автозак въехал в толпу: в Минске против протестующих применили слезоточивый газ Видео
23:01
Коронавирус в Украине и мире на 9 августа: за сутки выявили 265 тысяч больных Видео
22:33
В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом Видео
22:30
В МИДе Беларуси признались, где находятся задержанные журналисты Видео
21:58
Выборы в Беларуси: кто лидирует на зарубежных избирательных участках
21:58
Больше, чем показал экзит-пол: ЦИК Беларуси объявила первые результаты выборов Видео
21:43
Новый учебный год: будут ли учителя сдавать тесты на коронавирус
21:42
Гороскоп всех знаков Зодиака на 10 августа: крах надежд и повышение статуса Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять