"Признал сфальсифицированные на крови выборы": Олег Ляшко поздравил Лукашенко с победой

Олег Ляшко поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента / УНИАН

Лидер Радикальной партии, бывший народный депутат Олег Ляшко поздравил действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на президентских выборах 2020.

Сейчас главное – не дать пролить кровь, чтобы не подорвать белорусское государство изнутри, написал экс-нардеп на своей странице в Facebook.

Бывший член Радикальной партии, экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем канале в Telegram отметил, что Ляшко первым из украинских политиков признал "сфальсифицированные на крови" выборы в Беларуси и поздравил "тирана" и "узурпатора" Лукашенко с победой.

"Поздравляю Александра Лукашенко с победой на президентских выборах. Сейчас самое важное – прекратить силовое противостояние, не дать проливать кровь…", – написал Ляшко.

Позже Ляшко удалил поздравление Лукашенко. Мосийчук отметил, что, возможно, кто-то "взломал" страницу политика.

Читайте такжеЛукашенко получил первое поздравление с победой на выборах от международного лидераНапомним, в Беларуси выборы состоялись 9 августа. После того, как закончились выборы и были объявлены результаты экзитполлов, согласно которым лидирует Александр Лукашенко, начались массовые акции протеста.

Во время акций протеста правоохранители применили силу, СМИ писали об одной жертве.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на "Майдан" в Беларуси. По словам главы Украины, уже очевидно, что далеко не все в Беларуси согласны с объявленными предварительными результатами выборов, и призвал Минск и белорусов к диалогу.