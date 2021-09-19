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Выборы в Госдуму РФ могут не признать из-за Донбасса - Офис президента

19 сентября 2021, 20:11
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У Зеленского отметили, что этими выборами Кремль пытается показать, что на оккупированных украинских территориях живут россияне.

Россия,выборы,Госдума,Севастополь
У Зеленского высказались о выборах в Госдуму / Reuters

Мировое сообщество запросто может не признать текущие выборы в России в Госдуму. Причина тому – привлечение к выборам жителей ОРДЛО, рассказал народный депутат из фракции Слуга народа и представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский в эфире Украина 24.

"Любые реакции со стороны органа государственной власти на факты нарушения прав граждан Украины на временно оккупированных территориях всегда являются действенными. То есть нужно оценивать эти обстоятельства, оценивать в комплексе. И надо смотреть, каким образом реагируют международные институции, в том числе ООН и Европарламент, по поводу тех или иных событий, которые мы сейчас с вами обсуждаем", - заявил политик.

При этом он напомнил, что Европарламенте предостерегли Москву от нарушения основополагающих принципов избирательного права на выборах в Госдуму РФ. По его словам, этими выборами Кремль пытается показать, что на оккупированных украинских территориях живут россияне.

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"Поскольку в данном случае речь идет об избирательном процессе в широком смысле в Государственную думу, которая выбирается, в том числе с участием политических партий, то разграничить ту часть народных избранников Государственной думы, которые будут избраны при участии граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, в принципе будет невозможно. Поэтому, конечно, необходимо поставить вопрос о легитимности всей Государственной думы", - подытожил Вениславский.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что перед выборами в Госдуму в ОРДЛО начали массово выдавать жителям российские паспорта — так Кремль пытается обеспечить явку на выборы на фоне недоверия к избирательному процессу в РФ и падения рейтинга правящей партии.

В Европейском парламенте призывают ЕС быть готовым не признавать выборы в Госдуму РФ. Это будет в том случае, если парламентские выборы 2021 года в России будут признаны мошенническими и такими, которые были проведены с нарушением демократических принципов и международного права.

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Владимир Зеленский ОРДЛО новости Украины Федор Вениславский Офис президента Выборы в Госдуму России-2021
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