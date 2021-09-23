"Высшая мера наказания": Кулеба объяснил сценарий разрыва дипотношений Украины с Россией

Отношений Украины и России на дипломатическом уровне уже практически нет, - Кулеба / УНИАН

Украина на данный момент не видит никакого смысла в разрыве дипломатических отношений с Россией. Вопрос нужно было решать еще в 2014 году. И теперь должно произойти что-то очень серьезное, чтобы случился такой сценарий. Расторжение дипломатических отношений – это высшая мера наказания, и просто так на такой шаг идти неразумно. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году. Теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу. Потому что разрыв дипломатических отношений - это высшая мера наказания", - сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, дипломат уточнил, что на данный момент нет никакой пользы от разрыва дипломатических отношений Украины и России. Отношения на государственном уровне и так почти отсутствуют.

Читайте такжеРоссия отрывает Донбасс и выходит из Минских соглашений: дипломат заявил об уникальном шансе Украины"Я понимаю, что это красивый лозунг, но пользы ноль. У нас и так отношений практически нет, а идти просто так их разрывать - это не разумный шаг", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Разрыв дипотношений Украины и России

Глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук весной заявлял, что украинское государство может рассмотреть вопрос прекращения дипломатических отношений с Россией в том случае, если Москва будет отказываться от переговоров на уровне нормандского формата и минского процесса.

Дипломат Константин Грищенко говорил, что Украине и РФ все равно не удастся полностью разорвать дипломатические отношения. Такое решение станет только формальным. В качестве альтернативы можно рассмотреть приостановку украинских консульских учреждений на территории России, которые полноценно не могут осуществлять свою работу.