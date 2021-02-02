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Янукович рассекретил свой адрес в РФ и позвал "в гости" украинских прокуроров

2 февраля 2021, 19:02
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Бывший президент утверждает, что Государственное бюро расследований якобы сообщило неправдивую информацию о вручении ему подозрения в госизмене.

Янукович
Янукович назвал свой адрес в Ростове / УНИАН

Бывший президент Украины Виктор Янукович, который ранее сбежал в Россию, пошел на отчаянный шаг и рассекретил свой адрес в Ростове-на-Дону и пригласил туда ОГП и ГБР, чтобы дать показания для расследования дел Майдана.

Согласно опубликованным данным, политик проживает в частном доме – по ул. Еременко, 81, корпус В, сообщил Telegram-канал PavlovskyNews, а также адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк.

Янукович утверждает, что Государственное бюро расследований якобы сообщило неправдивую информацию о вручении ему подозрения в госизмене за "Харьковские соглашения". Поэтому он в очередной раз просит следователей о встрече на территории РФ, где он "получил временное убежище".

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По словам адвоката Виталия Сердюка, "место пребывания Януковича давно известно правоохранительным органам Украины".

Адвокаты бывшего президента также настаивают: они якобы не могут добиться встречи с украинскими правоохранителями уже седьмой год.

В заявлении сказано, что Янукович "в очередной раз готов ко встрече и максимальному сотрудничеству со следствием для установления и наказания виновников преступлений 2014 года".

Дело Януковича - о чем ранее писал Главред:

  • Напомним, после бегства из Украины против Януковича были возбуждены многочисленные уголовные дела.
  • 4 февраля 2015 года Верховная рада Украины приняла закон о лишении Виктора Януковича звания президента Украины.
  • 19 января 2015 Печерский районный суд города Киева вынес заочное постановление об аресте Януковича.
  • 27 июля 2015 Печерский районный суд Киева разрешил проведение Генеральной прокуратурой заочного расследования против Януковича.
  • 14 декабря 2016 года Печерский районный суд Киева, рассмотрев ходатайство Главной военной прокуратуры Украины, постановил задержать Януковича с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
  • 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы.

новости России Ростов Виктор Янукович Виталий Сердюк
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